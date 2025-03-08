Tavuk ciğerli mantar sote! Hem lezzeti hem görüntüsüyle iştah açıyor
Eğer lezzetli, pratik ve doyurucu bir yemek arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Tavuk ciğerinin enfes aroması, mantarın yumuşacık dokusuyla buluşuyor ve ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor. Üstelik bu tarif o kadar kolay ki, mutfakta uzun saatler harcamanıza gerek yok! Bir kez denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz tavuk ciğerli mantar sote tarifi için hazır olun!
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:10Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:10
YAPILIŞI
Malzemeler:
300 g tavuk ciğeri
250 g mantar
1 adet büyük soğan
2 diş sarımsak
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
1 adet domates (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
Tavuk ciğerlerini iyice yıkayın ve süzün. Sinirli kısımları temizleyip küçük parçalara doğrayın.
Mantarları temizleyip dilimleyin.
Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın.
Kapya biber ve yeşil biberi doğrayın.
Bir tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Tavuk ciğerlerini ekleyin ve yüksek ateşte 4-5 dakika kavurun.
Biberleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.
Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Baharatları ekleyip karıştırın. Eğer domates kullanacaksanız, rendeleyerek bu aşamada ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Tüm malzemeler iyice piştikten sonra ocaktan alın ve sıcak servis edin.
🥘 Püf Noktaları:
Tavuk ciğerlerini fazla pişirmemeye dikkat edin, aksi takdirde sertleşebilir.
Mantarları ekledikten sonra yüksek ateşte sotelemek, suyunu çok fazla salmasını engeller.
İsteğe bağlı olarak soteye kekik veya taze maydanoz ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.