Tavuk dünyası tarifi: Köri soslu tavuklu makarna nasıl yapılır?

Tavuk dünyası tarifi herkes tarafından sevilen eşsiz bir lezzettir. Köri soslu makarna ve tavuk, akşam yemeğinize lezzet katacak. Tavuk, köri baharatı, krema, paket makarna ile hazırlanan tavuk dünyası tarifini mutlaka denemelisiniz. Krema yardımıyla yumuşacık bir hal alan tavuk köri baharatı ile tatlandırılmaktadır. Görüntüsüyle iştahınızı açacak tavuk dünyası tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Tavuk dünyası tarifi: Köri soslu tavuk nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:03
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 2 parça tavuk göğsü
  • 1 orta boy soğan
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 tatlı kaşığı köri baharatı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım paket makarna
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

YAPILIŞI

  • Tavuk etlerini jülyen ya da küp küp doğrayın.
  • Baharatları ve zeytinyağını ekleyin, tavuk kabını jelatinleyin ve yaklaşık 2 saat dolapta bekletin.
  • Tencereye sıvıyağ dökün ve tavayı kızdırın.
  • Etleri ekleyin ve kızgın tavada pişirin.
  • Etler pişince ince doğranmış soğanı ekleyin ve pişirin.
  • 1 kutu krema ve köri baharatını ekleyip karıştırın.
  • Makarnayı üzerini geçecek kadar su, tuz ve zerdeçalla pişirin.
  • Suyunu çeken makarnaya kekik serpin ve karıştırın.
  • Makarna ve tavuğu servis tabağına alın.
  • Tavuk dünyası tarifi hazır. Afiyet olsun…

TAVUK DÜNYASI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama bir porsiyon tavuk dünyası köri soslu tavuk 1174 kalori içermektedir.

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