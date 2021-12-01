Tavuk dünyası tarifi: Köri soslu tavuklu makarna nasıl yapılır?
Tavuk dünyası tarifi herkes tarafından sevilen eşsiz bir lezzettir. Köri soslu makarna ve tavuk, akşam yemeğinize lezzet katacak. Tavuk, köri baharatı, krema, paket makarna ile hazırlanan tavuk dünyası tarifini mutlaka denemelisiniz. Krema yardımıyla yumuşacık bir hal alan tavuk köri baharatı ile tatlandırılmaktadır. Görüntüsüyle iştahınızı açacak tavuk dünyası tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Tavuk dünyası tarifi: Köri soslu tavuk nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:01Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:03
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
2 parça tavuk göğsü
1 orta boy soğan
1 paket sıvı krema
1 tatlı kaşığı köri baharatı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım paket makarna
1 tatlı kaşığı zerdeçal
YAPILIŞI
Tavuk etlerini jülyen ya da küp küp doğrayın.
Baharatları ve zeytinyağını ekleyin, tavuk kabını jelatinleyin ve yaklaşık 2 saat dolapta bekletin.
Tencereye sıvıyağ dökün ve tavayı kızdırın.
Etleri ekleyin ve kızgın tavada pişirin.
Etler pişince ince doğranmış soğanı ekleyin ve pişirin.
1 kutu krema ve köri baharatını ekleyip karıştırın.
Makarnayı üzerini geçecek kadar su, tuz ve zerdeçalla pişirin.
Suyunu çeken makarnaya kekik serpin ve karıştırın.
Makarna ve tavuğu servis tabağına alın.
Tavuk dünyası tarifi hazır. Afiyet olsun…
TAVUK DÜNYASI TARİFİ KAÇ KALORİ?
Ortalama bir porsiyon tavuk dünyası köri soslu tavuk 1174 kalori içermektedir.