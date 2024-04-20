Tavuk fajita tarifi: Ana yemek sofralarının vazgeçilmezi olacak!

Meksika mutfağının Amerikan versiyonlarından biridir ve genellikle Meksika mutfağından Amerikan mutfağına geçmiş bir yemektir. Fajita kelimesi, İspanyolca'da "küçük et dilimi" anlamına gelir ve aslında etle yapılan bir yemek tarifini ifade eder. Geleneksel olarak, fajita, ince dilimlenmiş biftek veya tavukla birlikte kavrulmuş ve sıcak tortilla ekmeği içine sarılmıştır. İşte o lezzet dolu tarif...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:10

MALZEMELER

  • 500 gram tavuk göğsü, doğranmış
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)
  • 1 büyük soğan, dilimlenmiş
  • 2-3 biber (kırmızı, sarı ve yeşil), uzun dilimler halinde kesilmiş
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş veya doğranmış
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı toz kimyon
  • 1 çay kaşığı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • 6-8 ince tortilla ekmeği (ister buğday, ister mısır olsun)

Servis için:

  • Guacamole
  • Ekşi krema
  • Dilerseniz rendelenmiş peynir, salsa veya marul gibi ek malzemeler

YAPILIŞI

  • Tavayı orta ateşte ısıtın ve içine sıvı yağı ekleyin. Ardından tavuk parçalarını ekleyin ve iyice kızartana kadar pişirin. Pişen tavukları bir kaseye alın.
  • Aynı tavada soğan ve biberleri ekleyin. Birkaç dakika boyunca soteleyin, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
  • Sarımsağı ekleyin ve bir dakika daha soteleyin, kokusu çıkana kadar pişirin.
  • Pişmiş tavukları tavaya geri ekleyin. Üzerine toz kırmızı biber, kimyon, toz biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Tavuk ve sebzelerle baharatları iyice harmanlayın ve birkaç dakika daha pişirin.
  • Tortilla ekmeğini hafifçe ısıtın. Ardından tavuklu karışımı tortillaların içine paylaştırın.
  • İsteğe bağlı olarak guacamole, ekşi krema, rendelenmiş peynir, salsa veya marul gibi ek malzemelerle servis yapın.
  • Sıcak servis yapın ve dilimleyerek servis edin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA