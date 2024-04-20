Tavuk fajita tarifi: Ana yemek sofralarının vazgeçilmezi olacak!
Meksika mutfağının Amerikan versiyonlarından biridir ve genellikle Meksika mutfağından Amerikan mutfağına geçmiş bir yemektir. Fajita kelimesi, İspanyolca'da "küçük et dilimi" anlamına gelir ve aslında etle yapılan bir yemek tarifini ifade eder. Geleneksel olarak, fajita, ince dilimlenmiş biftek veya tavukla birlikte kavrulmuş ve sıcak tortilla ekmeği içine sarılmıştır. İşte o lezzet dolu tarif...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:10Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:10
MALZEMELER
500 gram tavuk göğsü, doğranmış
2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)
1 büyük soğan, dilimlenmiş
2-3 biber (kırmızı, sarı ve yeşil), uzun dilimler halinde kesilmiş
2 diş sarımsak, ezilmiş veya doğranmış
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı toz kimyon
1 çay kaşığı toz biber
Tuz ve karabiber
6-8 ince tortilla ekmeği (ister buğday, ister mısır olsun)
Servis için:
Guacamole
Ekşi krema
Dilerseniz rendelenmiş peynir, salsa veya marul gibi ek malzemeler
YAPILIŞI
Tavayı orta ateşte ısıtın ve içine sıvı yağı ekleyin. Ardından tavuk parçalarını ekleyin ve iyice kızartana kadar pişirin. Pişen tavukları bir kaseye alın.
Aynı tavada soğan ve biberleri ekleyin. Birkaç dakika boyunca soteleyin, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Sarımsağı ekleyin ve bir dakika daha soteleyin, kokusu çıkana kadar pişirin.
Pişmiş tavukları tavaya geri ekleyin. Üzerine toz kırmızı biber, kimyon, toz biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Tavuk ve sebzelerle baharatları iyice harmanlayın ve birkaç dakika daha pişirin.
Tortilla ekmeğini hafifçe ısıtın. Ardından tavuklu karışımı tortillaların içine paylaştırın.
İsteğe bağlı olarak guacamole, ekşi krema, rendelenmiş peynir, salsa veya marul gibi ek malzemelerle servis yapın.