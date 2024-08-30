Tavuk nugget tarifi: Bir daha dışarıdan almayacaksınız!

Tavuk nugget, ilk kez Amerikalı gıda bilimcisi Robert C. Baker tarafından 1950'lerde geliştirilmiştir. Baker, Cornell Üniversitesi'nde profesördü ve nugget'ın icadı, aslında bir laboratuvar deneyinin sonucudur. Amacı, tavuğun kolayca yenilebilir ve uzun süre saklanabilir bir formunu yaratmaktı.1970'ler ve 1980'lerde, fast food zincirlerinin yaygınlaşmasıyla tavuk nugget'lar hızla popüler hale geldi. Günümüzde ise bu lezzetli minik parçaları, aslında evinizin konforunda rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 30.08.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:57

YAPILIŞI

  • 500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Tavuk göğsünü mutfak robotunda iyice çekin veya çok küçük parçalar halinde doğrayın.
  • Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı biber ekleyin. Güzelce karıştırın.
  • Tavuk karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizle yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. Nugget şekli verin.
  • Bir kapta unu, başka bir kapta galeta ununu hazırlayın.
  • Ayrı bir kapta yumurta ve sütü çırpın.
  • Şekil verdiğiniz tavuk parçalarını önce una bulayın, sonra yumurta karışımına batırın ve son olarak galeta ununa bulayın.
  • Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
  • Panelediğiniz tavuk nugget'leri kızgın yağa atarak altın rengi olana kadar kızartın. Her iki tarafını da eşit şekilde kızarttığınızdan emin olun.
  • Tavuk nugget'leri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
  • Sıcak olarak, isteğe bağlı olarak ketçap, mayonez veya barbekü sos ile servis yapın.

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