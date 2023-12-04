Tavuk şinitzel tarifi

Sadece birkaç malzeme ile Philips Airfyer'da hazırlayabileceğiniz bu pratik tavuk şinitzel tarifi damaklarda eşsiz bir tat bırakacak. Tam kıvamında içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olacak şinitzelin tarifi ise şöyle...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 16:43
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 260 kcal

MALZEMELER

2 tavuk göğsü

1/2 çay kaşığı tuz

2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

1 yumurta

150 gram galeta unu

60 gram un

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

YAPILIŞI

  1. Her bir tavuk göğsünü yatay olarak iki eşit şinitzel olacak şekilde dilimleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  2. Unu bir kaseye koyun. Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Galeta ununu da üçüncü bir kaseye alın.
  3. Önce tavuk şinitzellerin her tarafını una bulayın, ardından yumurtaya bandırın ve fazla yumurtasını akıtın.
  4. Sonra da her tarafı eşit şekilde galeta ununa bulayın.
  5. ÜZerine bitkisel yağı da fırçalya sürün veya püskürtün.
  6. Panelenmiş iki şinitzeli sepete yerleştirin, sepeti Airfryer'a kaydırın.
  7. Cihazı belirtilen ayarlarla başlatın. (10 dakika, 200 derece)
  8. Aynı işlemi kalan iki şinitzel ile de tekrarlayın.

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