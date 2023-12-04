Sadece birkaç malzeme ile Philips Airfyer'da hazırlayabileceğiniz bu pratik tavuk şinitzel tarifi damaklarda eşsiz bir tat bırakacak. Tam kıvamında içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olacak şinitzelin tarifi ise şöyle...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 16:41Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 16:43
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
260 kcal
MALZEMELER
2 tavuk göğsü
1/2 çay kaşığı tuz
2 tutam karabiber, taze öğütülmüş
1 yumurta
150 gram galeta unu
60 gram un
1 yemek kaşığı bitkisel yağ
YAPILIŞI
Her bir tavuk göğsünü yatay olarak iki eşit şinitzel olacak şekilde dilimleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Unu bir kaseye koyun. Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Galeta ununu da üçüncü bir kaseye alın.
Önce tavuk şinitzellerin her tarafını una bulayın, ardından yumurtaya bandırın ve fazla yumurtasını akıtın.
Sonra da her tarafı eşit şekilde galeta ununa bulayın.
ÜZerine bitkisel yağı da fırçalya sürün veya püskürtün.
Panelenmiş iki şinitzeli sepete yerleştirin, sepeti Airfryer'a kaydırın.