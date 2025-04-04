Tavuk şiş tarifi: Lezzetiyle baş döndürecek...

Tavuk şiş, lezzetli ve pratik bir yemek arayanlar için mükemmel bir seçenek! Zengin baharatlarla marine edilen tavuklar, ızgarada mükemmel şekilde pişiyor ve her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu tarifi öğrenmek, mutfakta kısa sürede harikalar yaratmanızı sağlayacak. Hadi, başlıyoruz!
Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:23Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:23
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 gram tavuk göğsü (veya tavuk butu, tercihinize göre)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limon suyu
3 diş sarımsak (rendelenmiş veya ezilmiş)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, tavuk etinin daha yumuşak olmasını sağlar)
Yapılışı:
Tavuğu Hazırlayın: Tavuk göğsünü veya butlarını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.
Marinasyon: Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve kimyonu karıştırın. Eğer yoğurt kullanıyorsanız, onu da ekleyin. Tavuk parçalarını bu karışıma ekleyip, iyice karıştırarak tüm tavukları marinadın içine bulayın.
Bekletin: Karıştırdığınız tavukları en az 30 dakika (tercihen 2-3 saat) buzdolabında bekletin. Böylece baharatlar tavuğa iyice işleyecektir.
Şişe Dizme: Marine ettiğiniz tavukları şişlere geçirin. Aralarına sebze eklemek isterseniz, örneğin soğan, biber ve domates dilimleri de şişe dizilebilir.
Pişirme: Şişleri ızgarada veya mangalda pişirebilirsiniz. Orta ısılı bir ızgarada tavuklar altın rengini alana kadar, yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Ara ara çevirerek her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın.
Servis: Şiş tavukları sıcak servis yapın, yanında pilav, salata veya lavaş ekleyebilirsiniz.