Tavuk wrap tarifi: Tek bir dürümde bütün lezzetler bir arada...
Tavuk wrap, genellikle tortilla ekmeği veya lavaş içine sarılarak hazırlanan ve çeşitli malzemelerle doldurulan bir tür dürüm veya sandviç tarzı yemektir. Tavuk wrap, özellikle hızlı hazırlanabilir olması ve taşınabilirliği nedeniyle popüler bir atıştırmalık veya öğle yemeği seçeneğidir. Akşam yemeği menülerinize de kolaylıkla dahil edebilirsiniz. İşte o lezzet dolu tarif...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:21Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:21
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü, dilimlenmiş
4 adet lavaş veya tortilla ekmeği
1 adet kırmızı biber, ince dilimlenmiş
1 adet yeşil biber, ince dilimlenmiş
1 adet orta boy domates, dilimlenmiş
1 adet kırmızı soğan, ince dilimlenmiş
1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
1 su bardağı marul veya roka
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz
Karabiber
İsteğe bağlı: salsa sos, yoğurt sosu veya acı sos
YAPILIŞI
Tavuk göğsü dilimlerini tuz ve karabiberle marine edin.
Bir tavada sızma zeytinyağını ısıtın ve tavuk dilimlerini tavada pişirin, tamamen pişene kadar çevirerek kızartın.
Pişen tavukları ocaktan alın ve bir kenara alın.
Lavaşları veya tortillaları düz bir zemine yayın. Her birinin üzerine marul veya roka yerleştirin.
Üzerine pişirdiğiniz tavuk dilimlerini yerleştirin.
Ardından ince dilimlenmiş kırmızı biber, yeşil biber, domates ve kırmızı soğanı ekleyin.
Üzerlerine rendelenmiş cheddar peynirini serpin.
Son olarak, iç malzemelerinizi sardığınız lavaşları veya tortillaları rulo şeklinde sarın.
Tavuk wrap'leri dilimleyerek servis tabağına yerleştirin.
İsteğe bağlı olarak yanında salsa sosu, yoğurt sosu veya acı sos gibi soslarla servis yapın.