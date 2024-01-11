Tavuklu kabak yemeği tarifi

Kabak yemeğini tavuklu denediniz mi? Hem besleyici hem lezzetli olan kabak yemeğini bir de tavukla deneyin. Bu tarifle kabak sevmeyenler bile ikinci tabağı istiyor. İşte tavuklu kabak yemeği tarifi...

Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:19
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk göğsü, kuşbaşı doğranmış

3 adet orta boy kabak, yuvarlak dilimlenmiş

1 adet büyük soğan, doğranmış

3 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı domates püresi veya rendesi

Yarım limon suyu

Tuz ve karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı su

Dereotu

YAPILIŞI

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Tavuk kuşbaşıları ekleyin ve tavuklar suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Dilimlenmiş kabakları ilave edin ve kabaklar yumuşayana kadar soteleyin.

Domates püresi veya rendesi, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karışımı birkaç dakika karıştırarak pişirin.

Yarım çay bardağı suyu ekleyin, karışım kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve kabaklar tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Servis tabağına almadan önce üzerine kıyılmış dereotu serpin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA