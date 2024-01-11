Tavuklu kabak yemeği tarifi

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Tavuk kuşbaşıları ekleyin ve tavuklar suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Dilimlenmiş kabakları ilave edin ve kabaklar yumuşayana kadar soteleyin.

Domates püresi veya rendesi, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karışımı birkaç dakika karıştırarak pişirin.

Yarım çay bardağı suyu ekleyin, karışım kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve kabaklar tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Servis tabağına almadan önce üzerine kıyılmış dereotu serpin.