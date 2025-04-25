Tavuklu mantar sote tarifi: Eşsiz lezzetiyle ana yemeklerin vazgeçilmezi olacak...

Mutfağınızda sadece 20 dakikada şahane bir restoran lezzeti yapmak ister misiniz? Tavuk ve mantarın efsane uyumuyla hazırlanan bu sote tarifi, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle adeta bağımlılık yapıyor! Üstelik düşük kalorili, doyurucu ve tek tava ile hazırlanıyor. Bu sır gibi saklanan tarifle sevdiklerinize parmaklarını yedireceksiniz!

Giriş Tarihi: 25.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 09:17

YAPILIŞI

📝 MALZEMELER:

  • 500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 300 gram mantar (isteğe göre doğranmış)
  • 1 adet büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
  • 1 adet kırmızı kapya biber (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik (isteğe bağlı)
  • Bir tutam maydanoz (üzeri için)

🍳 HAZIRLIK:

  • Soğanı yemeklik doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
  • Ardından ince doğranmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.
  • Kuşbaşı doğradığınız tavukları ekleyin. Renkleri değişip suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirin.
  • Tavuklar suyunu çekince mantarları ekleyin. Mantarlar da suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • İsteğe bağlı olarak doğranmış kapya biber de ekleyebilirsiniz, renk ve tat katar.
  • Tuz, karabiber, pul biber ve kekikle tatlandırın. Birkaç dakika daha pişirin.
  • Ocaktan aldıktan sonra üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.

🍽️ SERVİS ÖNERİSİ:

  • Yanında pirinç pilavı ya da bulgur pilavıyla enfes gider.
  • Diyet bir öğün isterseniz, yanında salata ile de servis edebilirsiniz.

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