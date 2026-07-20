Tek tepside hazırlayın! Fırında patatesli tavuk tarifi

Akşam yemeğinde hem pratik hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Tek tepside hazırlanan bu fırında patatesli tavuk tarifi, minimum uğraşla maksimum lezzet sunuyor. Özel baharatlı sosuyla marine edilen tavuklar fırında nar gibi kızarırken, patatesler tüm lezzeti içine çekerek yumuşacık bir kıvam alıyor. Hazırlaması kolay, servisi zahmetsiz ve sofraya geldiği anda herkesin beğenisini kazanan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:08

YAPILIŞI

MALZEMELER

6 adet tavuk but veya 700-800 g tavuk baget/göğüs

4 orta boy patates

1 adet soğan (isteğe bağlı)

3-4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

Baharatlar:

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 200°C'ye önceden ısıtın.

Patatesleri iri dilimler halinde doğrayın. Soğanı halka, sarımsakları bütün bırakabilirsiniz.

Bir kapta zeytinyağı, salça, sıcak su ve baharatları karıştırın.

Tavukları ve patatesleri bu sosla iyice harmanlayın.

Hepsini fırın tepsisine veya borcama yerleştirin.

Üzerini folyo ile kapatıp 35-40 dakika pişirin.

Folyoyu çıkarın ve tavuklar kızarana kadar 20-25 dakika daha pişirin.

Servis önerisi

Yanında pirinç pilavı, mevsim salatası veya cacık ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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