Aquafaba nasıl yapılır? İşte nefis aquafaba tarifi...

Özellikle vegan beslenenlerin tercihi olan aquafaba, son yıllarca sıkça karşımıza çıkıyor. Yumurta alerjisi olanlarında da gözdesi olan aquafaba nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte aquafaba tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 17:25
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

2 bardak nohut

AŞÇININ NOTU

Fasulye ve diğer baklagilleri kullanarak da yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

Aquafaba yapmak için nohut, fasulye gibi bakliyatları kullanabilirsiniz. Bunun için tercih edeceğiniz baklagili bir gece önceden suda bekletmelisiniz.

Suda bekleyen bakliyatları süzün ve yeni bir suyun içine alın.

Ardından haşlama işlemine geçin ve güzelce haşlayın.

Haşlanan suyla beraber bir gece buzdolabında bekletin.

Bir gece buzdolabında suyu ile bekleyen bakliyatları süzün ve süzülen suyu ayırın. Bu su aquafabadır.

Aquafaba buzdolabında muhafaza edilebilir ve ömrü 1 haftadır.

Bakliyat yemekleri hazırlarken haşlanan suyu artık dökmeye son verebilirsiniz. Aquafaba sayesinde evinizde atık olmadan besinlerden faydalanabilirsiniz. Özellikle de nohut suyunu muhafaza edip birçok tarifi deneyebilirsiniz.

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