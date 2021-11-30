Baklagillerin en güzeli: Maş fasulyesi salatası tarifi

Vegan bir beslenme sistemi herkes için kolay olmadığı düşünülse de aslında birbirinden farklı, lezzetli ve ekonomik tarifi bir araya getirebiliyor. Maş fasulyesi de bunlardan biri. Bu baklagil, uzun süre tok tutan bir protein ve lif kaynağı olması sayesinde öğünleriniz içerisinde günlük alım değerinin büyük kısmını sağlıyor. İşte lezzet dolu maş fasulye salatasının tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:17
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1, 5 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
  • 1 çay bardağı konserve mısır
  • 5-6 adet taze soğan
  • Yarım demet taze nane
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 5-6 adet kornişon turşu

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım limon suyu
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

AŞÇININ NOTU

Maş fasulyesini bir gece suda bekletin.

YAPILIŞI

  • Maş fasulyesini bir gece suda beklettikten sonra suyunu dökün ve diri kalacak şekilde yumuşayana kadar haşlanıyor.
  • Yeşillikleri ince ince kesip mısır ve közlenmiş biberler ile bir araya getirin.
  • Bütün malzemeleri geniş bir kap içinde karıştırın.
  • Haşlanan maş fasulyesini de soğuduktan sonra karışıma ekleyin.
  • Sosumuz için de bütün malzemeleri karıştırıyoruz.
  • Sosu servise yakın eklerseniz daha parlak ve taze görünecektir. Afiyet olsun!

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