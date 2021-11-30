Baklagillerin en güzeli: Maş fasulyesi salatası tarifi
Vegan bir beslenme sistemi herkes için kolay olmadığı düşünülse de aslında birbirinden farklı, lezzetli ve ekonomik tarifi bir araya getirebiliyor. Maş fasulyesi de bunlardan biri. Bu baklagil, uzun süre tok tutan bir protein ve lif kaynağı olması sayesinde öğünleriniz içerisinde günlük alım değerinin büyük kısmını sağlıyor. İşte lezzet dolu maş fasulye salatasının tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:17Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:17
4 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1, 5 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
1 çay bardağı konserve mısır
5-6 adet taze soğan
Yarım demet taze nane
Yarım demet maydanoz
2 adet közlenmiş kırmızı biber
1 adet yeşil biber
5-6 adet kornişon turşu
Sosu için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım limon suyu
Tuz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
AŞÇININ NOTU
Maş fasulyesini bir gece suda bekletin.
YAPILIŞI
Maş fasulyesini bir gece suda beklettikten sonra suyunu dökün ve diri kalacak şekilde yumuşayana kadar haşlanıyor.
Yeşillikleri ince ince kesip mısır ve közlenmiş biberler ile bir araya getirin.
Bütün malzemeleri geniş bir kap içinde karıştırın.
Haşlanan maş fasulyesini de soğuduktan sonra karışıma ekleyin.
Sosumuz için de bütün malzemeleri karıştırıyoruz.
Sosu servise yakın eklerseniz daha parlak ve taze görünecektir. Afiyet olsun!