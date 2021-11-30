Biberiyeli kekikli fırın patates tarifi: Biberiyeli kekikli fırın patates nasıl yapılır?

Taze kekik ve biberiyenin en çok yakıştığı şeuy şüphesiz ki patates. Bu enfes karışıma bir de sarımsağı dahil ettik ve tadına doyamadık! işte hem kahvaltıda hem de akşam yemeğinde tüketebileceğiniz fırın patates tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:54Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:54
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
4 adet patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 dal taze biberiye
3 dal taze kekik
3 diş ezilmiş sarımsak
Tuz
AŞÇININ NOTU
Patateslerin çok daha fazla çıtır olması için fırına vermeden önce karbonatlı suda 15 dakika haşlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Patatesleri elma dilim şeklinde doğrayın.
Derin bir kabıın içinde tüm malzemeleri karıştırın ve patates ile harmanlayın.