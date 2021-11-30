Biberiyeli kekikli fırın patates tarifi: Biberiyeli kekikli fırın patates nasıl yapılır?

Taze kekik ve biberiyenin en çok yakıştığı şeuy şüphesiz ki patates. Bu enfes karışıma bir de sarımsağı dahil ettik ve tadına doyamadık! işte hem kahvaltıda hem de akşam yemeğinde tüketebileceğiniz fırın patates tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:54
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

  • 4 adet patates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 dal taze biberiye
  • 3 dal taze kekik
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Patateslerin çok daha fazla çıtır olması için fırına vermeden önce karbonatlı suda 15 dakika haşlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Patatesleri elma dilim şeklinde doğrayın.
  • Derin bir kabıın içinde tüm malzemeleri karıştırın ve patates ile harmanlayın.
  • Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Patatesleri tepsiye dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
  • Afiyet olsun...

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