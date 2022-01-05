Bitkisel besin deposu: Fasulye piyazı

Fasulye, sağlıklı ve bitkisel bir protein kaynağı olarak en lezzetli baklagillerden biri. Üstelik sağlığa faydasının yanı sıra oldukça lezzetli olması ve birçok farklı şekilde kullanılabilmesi, onu sofraların vazgeçilmezi yapıyor. İşte fasulye piyazı tarifi...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:41Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:41
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
126 kcal
MALZEMELER
1su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 adet domates
2 adet yeşil biber
1 adet büyük boy soğan
10 dal maydanoz
Sosu için;
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Yarım tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kabuğu soyulmuş soğan piyazlık doğranır. Ardından yeşil biberler halka şeklinde doğranır.
Domatesler küp küp olacak şekilde doğranır.
Maydanozlar en ince olacak şekilde kıyılır.
Genişçe bir kasede haşlanmış kuru fasulyeler, doğranmış domates, soğan ve biberler karıştırılır. İnce ince doğradığınız maydanozlar eklenir.
En son zeytinyağı, limon suyu, sumak ve tuz eklenir tekrar karıştırılır. Dilerseniz sos malzemelerini ayrı bir kase içerisinde karıştırıp daha sonra ekleyebilirsiniz