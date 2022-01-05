Bitkisel besin deposu: Fasulye piyazı

Fasulye, sağlıklı ve bitkisel bir protein kaynağı olarak en lezzetli baklagillerden biri. Üstelik sağlığa faydasının yanı sıra oldukça lezzetli olması ve birçok farklı şekilde kullanılabilmesi, onu sofraların vazgeçilmezi yapıyor. İşte fasulye piyazı tarifi...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:41
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 126 kcal

MALZEMELER

  • 1su bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • 1 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 10 dal maydanoz

Sosu için;

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Yarım tatlı kaşığı sumak
  • 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Kabuğu soyulmuş soğan piyazlık doğranır. Ardından yeşil biberler halka şeklinde doğranır.
  • Domatesler küp küp olacak şekilde doğranır.
  • Maydanozlar en ince olacak şekilde kıyılır.
  • Genişçe bir kasede haşlanmış kuru fasulyeler, doğranmış domates, soğan ve biberler karıştırılır. İnce ince doğradığınız maydanozlar eklenir.
  • En son zeytinyağı, limon suyu, sumak ve tuz eklenir tekrar karıştırılır. Dilerseniz sos malzemelerini ayrı bir kase içerisinde karıştırıp daha sonra ekleyebilirsiniz

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