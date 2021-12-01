Sarımsak, hemen hemen her yemeğe lezzet katan bir sebze. Üstelik sağlık deposu olması ise onu mutfakların vazgeçilmezi yapıyor. Sarımsağın faydalarından ve lezzetinden yararlanacağımız bir tarif ise Çekya'nın sarımsak çorbası. Tarifi vegan beslenenler için hazırladık, buyursunlar.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 08:40Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 08:40
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 küçük ince doğranmış soğan
6 diş kıyılmış sarımsak
6 su bardağı su
2 büyük soyulmuş ve iri doğranmış patates
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın. Sonra soğan ve sarımsakları yarı saydam olacak şekilde kavurun.
Suyu ekleyerek kaynatın. Patatesleri de ekleyin ve altını kısarak patatesler yumuşayana kadar pişirin.
Baharatını da ekledikten sonra daha güçlü bir sarımsak tadı için 3 diş daha ezilmiş sarımsak ekleyin.
Sıcak bir şekilde üzerine kruton ekleyebilirsiniz.