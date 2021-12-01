Çekya'nın sarımsak çorbası tarifi (Vegan versiyon)

Sarımsak, hemen hemen her yemeğe lezzet katan bir sebze. Üstelik sağlık deposu olması ise onu mutfakların vazgeçilmezi yapıyor. Sarımsağın faydalarından ve lezzetinden yararlanacağımız bir tarif ise Çekya'nın sarımsak çorbası. Tarifi vegan beslenenler için hazırladık, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 08:40
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük ince doğranmış soğan
  • 6 diş kıyılmış sarımsak
  • 6 su bardağı su
  • 2 büyük soyulmuş ve iri doğranmış patates
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

  • Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın. Sonra soğan ve sarımsakları yarı saydam olacak şekilde kavurun.
  • Suyu ekleyerek kaynatın. Patatesleri de ekleyin ve altını kısarak patatesler yumuşayana kadar pişirin.
  • Baharatını da ekledikten sonra daha güçlü bir sarımsak tadı için 3 diş daha ezilmiş sarımsak ekleyin.
  • Sıcak bir şekilde üzerine kruton ekleyebilirsiniz.

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