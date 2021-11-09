En lezzetli formül: Yeşil mercimek salatası tarifi
Yeşil mercimek, hem protein hem de lezzet deposu olması sayesinde yemeklerinin yanı sıra salataları ile de sofralarınızda en iyi alternatiflerden biri. Üstelik vegan, vejetaryen ve glutensiz beslenme çeşitleri ile de en iyi alternatifi sunuyor. İşte yeşil mercimek salatası tarifi...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 10:22Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 10:22
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
Yarım su bardağı pirinç
1 adet mor soğan
Yarım demet maydanoz
1 adet orta boy rendelenmiş havuç
1 tatlı kaşığı sumak
Nar ekşisi
Zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
1 su bardağı mercimeğimiz ayıklanıp, güzelce haşlanır.
Ayrı bir tencerede pirinçlerimiz de aynı işlemi görür.
Suları süzülüp, mercimek ve pirinçler karıştırılır.
İçerisine; havuç rendesi, ince kıyılan maydanoz ve soğanlar eklenir.
Sumak ve nar ekşisi eklenir, tuzu damak tadına göre atılır.
Son aşamada zeytinyağı ilavesi yapılıp, güzelce karıştırılır.