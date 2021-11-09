En lezzetli formül: Yeşil mercimek salatası tarifi

Yeşil mercimek, hem protein hem de lezzet deposu olması sayesinde yemeklerinin yanı sıra salataları ile de sofralarınızda en iyi alternatiflerden biri. Üstelik vegan, vejetaryen ve glutensiz beslenme çeşitleri ile de en iyi alternatifi sunuyor. İşte yeşil mercimek salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 10:22
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 adet mor soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet orta boy rendelenmiş havuç
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • Nar ekşisi
  • Zeytinyağı
  • Tuz

YAPILIŞI

  • 1 su bardağı mercimeğimiz ayıklanıp, güzelce haşlanır.
  • Ayrı bir tencerede pirinçlerimiz de aynı işlemi görür.
  • Suları süzülüp, mercimek ve pirinçler karıştırılır.
  • İçerisine; havuç rendesi, ince kıyılan maydanoz ve soğanlar eklenir.
  • Sumak ve nar ekşisi eklenir, tuzu damak tadına göre atılır.
  • Son aşamada zeytinyağı ilavesi yapılıp, güzelce karıştırılır.

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