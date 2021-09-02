Ev yapımı vegan mayonez tarifi

MALZEMELER
3 yemek kaşığı aquafaba
3/4 su bardağı ayçiçek yağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı djon hardalı
1 çimdik tuz
1 çimdik karabiber
AŞÇININ NOTU
Mayonez yapımında herhangi bir sirke çeşidi kullanabilirsiniz. Toz hardal da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
VEGAN MAYONEZ NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri derin ve geniş bir kabın içine alın.
Mikser yardımıyla homojen ve mayonez görünümünü elde edene kadar çırpın.
Ardından mayonezinizi kavanozlara doldurabilirsiniz. Afiyet olsun...