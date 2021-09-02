Ev yapımı vegan mayonez tarifi

Yumurtaya alerjiniz varsa ya da vegan besleniyorsanız ev yapımı vegan mayonez tarifini mutlaka denemelisiniz. Üstelik klasik mayonez gibi yapım aşamasında bu tarifimiz kesilme riski de yok. Deneyen herkese şimdiden afiyetler...

Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 09:01
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

3 yemek kaşığı aquafaba
3/4 su bardağı ayçiçek yağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı djon hardalı
1 çimdik tuz
1 çimdik karabiber

AŞÇININ NOTU

Mayonez yapımında herhangi bir sirke çeşidi kullanabilirsiniz. Toz hardal da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

VEGAN MAYONEZ NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri derin ve geniş bir kabın içine alın.
Mikser yardımıyla homojen ve mayonez görünümünü elde edene kadar çırpın.
Ardından mayonezinizi kavanozlara doldurabilirsiniz. Afiyet olsun...

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