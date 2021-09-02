Ev yapımı vegan mayonez tarifi

VEGAN MAYONEZ NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri derin ve geniş bir kabın içine alın.

Mikser yardımıyla homojen ve mayonez görünümünü elde edene kadar çırpın.

Ardından mayonezinizi kavanozlara doldurabilirsiniz. Afiyet olsun...