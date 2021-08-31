Falafel tarifi

Filistin mutfağının popüler tariflerinden olan falafeli siz de denemek istiyorsanız tarifimize mutlaka göz atın. İşte yağ çekmeyen ve lezzeti 10 puanı hak eden falafel tarifi ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:20
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

<p>1 kg haşlanmış nohut<br /> 30 gr ince diş doğranmış sarımsak (6-7 diş)<br /> 150 gr ince doğranmış taze soğan (Yarım demet)<br /> 45 gr maydonoz (Yarım demet)<br /> 15 gr kimyon tuzu (1,5 yemek kaşığı)<br /> 10 gr kişniş (1 yemek kaşığı)<br /> 6 gr toz kırmızıbiber (2 tatlı kaşığı)<br /> 30 gr tahin (3 yemek kaşığı)<br /> 2 adet yumurta, çırpılmış<br /> 60 gr yumuşak ekmek kırıntısı (10 yemek kaşığı)<br /> 10 gr tuz<br /> 5 gr karabiber</p>

AŞÇININ NOTU

Falafeli sıcak bir şekilde tüketmeniz tavsiye edilir.

YAPILIŞI

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Konserve nohut kullanıyorsanız suyunu süzün. Çiğ nohut kullanıyorsanız bir gece önceden nohutları kaynar suya basıp ertesi gün haşlayın (300-350 gr kuru nohut yeterli olacaktır.)

Nohutları haşlarken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. Nohutları süzdükten sonra robota koyup dişe gelin taneler kalana kadar çekin. Kalan tüm malzemeyi ekleyerek çekmeye devam edin ya da karıştırın.

Bir dondurma kaşığı yardımıyla ya da elinizle falafelleri porsiyonlayarak yuvarlayın, küçük falafeller için 30 gr/adet, büyükler için 60 gr/adet ağırlığında yapabilirsiniz. 190 dereceye ısıttığınız kızartma kızartma yağında kahverengileşip çıtır çıtır olana dek kızartın.

Falafelleri hazırladıktan sonra derin dondurucuda 6 ay saklayabilirsiniz. Servisten önce oda sıcaklığında çözdürerek fırın, tava ya da mikrodalgada ısıtarak servis edebilirsiniz.

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