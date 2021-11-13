Kaju pesto kremalı sebze makarna tarifi

Özellikle vegan beslenenlerin tercihi kaju pesto kremalı sebze makarna tarifini pratik bir şekilde hazırlamak mümkün. Peki kaju pesto kremalı sebze makarna yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis kaju pesto kremalı sebze makarna tarifi...

Giriş Tarihi: 13.11.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 14:16
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

80 g çiğ kaju
1 adet olgun avokado
1-2 tutam taze fesleğen
1,5 limonun suyu
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı besin mayası
Bir tutam deniz tuzu
1 diş soyulmuş sarımsak veya tozu
3-4 adet kabak
3-4 dilim kurutulmuş domates

AŞÇININ NOTU

Pesto sosu yaparken pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam alana dek karıştırın.

YAPILIŞI

Kajuları ister çiğ, ister tavada 3-4 dakika soteleyerek kullanın.

Kabak ve kuru domates hariç tüm malzemeleri, pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam alana dek mutfak robotunda karıştırın. Gerekirse biraz su ilave edin.

Kabakları spiral kesiciyle makarna şeklinde kestikten sonra tavada 3-5 dakika soteleyin ya da çiğ halde bırakın.

En son üzerine hazırladığımız sosu döküp, iyice karıştırın.

Dilerseniz ince kıyılmış kuru domateslerle süsleyerek servis edin.

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