Kaju pesto kremalı sebze makarna tarifi

Kajuları ister çiğ, ister tavada 3-4 dakika soteleyerek kullanın.

Kabak ve kuru domates hariç tüm malzemeleri, pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam alana dek mutfak robotunda karıştırın. Gerekirse biraz su ilave edin.

Kabakları spiral kesiciyle makarna şeklinde kestikten sonra tavada 3-5 dakika soteleyin ya da çiğ halde bırakın.

En son üzerine hazırladığımız sosu döküp, iyice karıştırın.

Dilerseniz ince kıyılmış kuru domateslerle süsleyerek servis edin.