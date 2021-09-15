Kavurmaların en lezzetlisi: Mantar kavurma tarifi

Hem lezzetli hem de besleyici bir öğün olması bakımından mantar, favori sebzelerden biri. Üstelik birbirinden farklı çeşidi ile oldukça farklı tatlar da yakalayabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz gibi bir tadı yakalayabilmek için farklı versiyonları da deneyebileceğiniz bir mantar kavurma tarifini sizlere sunuyoruz.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:28
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 orta boy soğan
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet sarı kapya biber
  • 2 adet yeşil biber
  • 500 gram mantar
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım demet maydanoz

AŞÇININ NOTU

Mantar seçiminde istediğiniz bir türü tercih edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Bir tavaya aldığınız yağı öncelikle küçük doğradığınız soğanlarla kavurmaya başlayın.
  • Ardından istediğiniz formda doğradığınız renkli biberleri ekleyin ve birlikte 3-4 dakika kadar kavurmaya devam edin.
  • Jülyen doğradığınız mantarları da ekleyin ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar kavurun.
  • Baharatları ve tuzunu da ekledikten sonra altını kapatmadan önce ince doğradığınız maydanozları da ekleyin ve altını kapatın.
  • Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsunuz.

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