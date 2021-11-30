Lezzet dolu bir kup: Orman meyveli vegan muhallebi tarifi

Muhallebi, yüzyıllar boyunca Anadolu'nun en sevilen tatlılarından biri olarak yaşamımızda yer alıyor. Muhallebi, birçok versiyonu ile hemen herkes için lezzetli bir seçenek. Vegan muhallebi ise bitkisel süt ürünü kullanarak lezzetli bir atıştırmalık yapmanızı mümkün kılıyor. İşte orman meyveli vegan muhallebi tarifi

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:45
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1 litre bitkisel süt (badem, soya veya hindistan cevizi)
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker

Sosu için:

  • 200 gram kırmızı meyve çeşidi

AŞÇININ NOTU

Muhallebiyi yaparken ocağın kısık ateşte olmasına ve sürekli karıştırmaya dikkat edin. Böylece topaklanma veya dibi tutma sorunu yaşamazsınız.

YAPILIŞI

  • Öncelikle şeker, nişasta ve unu tencerede karıştırın.
  • Yavaş yavaş bitkisel sütü içerisine dökün ve az ateşte karıştırarak pişirin.
  • Kaynayıp, kıvam aldığında servis edeceğimiz kuplara dökün. Soğuyana kadar oda sıcaklığında ağzı açık bekletin
  • Soğuduğunda buzdolabına koyun. Kullanacağımız orman meyvesini rondodan geçirerek, şekersiz halde ocakta çektirerek pişirin.
  • Sos kıvamına geldiğinde kupların üzerine dökün.

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