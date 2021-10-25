Lezzet dolu bir sağlık deposu: Muhteşem kısır tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmez tariflerineden biri olan kısır, aynı zamanda sebze ve sağlıklı karbonhidratın bir araya geldiği lezzet dolu bir menü hazırlamanızı sağlıyor. Üstelik pratik hazırlama ipuçları sayesinde kısa sürede servise hazır hale getirerek sevdiklerinizi bu tatla buluşturabilirsiniz. İşte kısır tarifi...

Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:00
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Anneler Günü Babalar Günü Ev Partisi Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

  • 3 çay bardağı kısırlık bulgur (köftelik bulgur)
  • 1.5 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Domates
  • 1 demet maydanoz
  • 6 dal yeşil soğan
  • 6-7 yaprak taze nane
  • 2 adet kapya biber
  • 2 adet çarliston biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • Yarım çay bardağı nar ekşisi
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Yağı kontrollü şekilde ekleyin, fazla eklenen yağ, kısırın fazla sulu olmasına neden olabilir.

YAPILIŞI

  • 3 çay bardağı kısırlık bulgur derince bir kaba alınır.
  • Üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası eklenerek kaşığın arkasıyla salça bulgura yedirilir. 1 yemek kaşığı domates salçası eklenerek aynı şekilde karıştırılır.
  • Üzerine 1.5 su bardağı kadar sıcak su dökülerek üzerine kapak kapatılır ve yumuşamaya bırakılır.
  • Bu arada yeşillikler doğranır. Suyu çekip yumuşayan bulgura doğradığımız maydanoz, yeşil soğan, taze nane ve marul eklenir.
  • Domatesleri doğrayın ve bekleyin.
  • Biberleri ufak ufak doğrayın.
  • Kısırı karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi varsa biraz kimyon eklenebilir, yarım çay bardağı zeytinyağını da eklenerek iyice karıştırılır.
  • Kısır servis tabağına alınır. İsteğe göre salatalık, domates ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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