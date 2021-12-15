Lezzetli ve doyurucu: Yeşil mercimek yemeği

Yeşil mercimek, hem zengin protein kaynağı olması hem de doyurucu bir besin olması sayesinde menülerin en iyi seçeneklerinden biri haline geliyor. Yeşil mercimek yemeği, kolaylıkla hazırlanan bir yemek olması sayesinde kısa sürede hazırlayabilirsiniz. İşte yeşil mercimek yemeği tarifi...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:21Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:21
2 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1,5 su bardağı yeşil mercimek
1 adet kuru soğan
3-4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı salça
7 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı (ya da sıvı yağ)
YAPILIŞI
Yeşil mercimek tencereye koyulur. 4 su bardağı su ile 20 dakika haşlanır.
Haşlandıktan sonra suyu süzülür ve azıcık yıkanır.
Soğan ve sarımsak yağda kavrulur ve üzerine salçası ilave edilir ve az daha kavrulur.
Sonrasında tencereye alınan yeşil mercimeklerin üzerine kavrulan soğan ve salça ilave edilir.
Üzerine 7 su bardağı su eklenir. Tuzu da atıldıktan sonra pişmeye bırakılır. Afiyet olsun.