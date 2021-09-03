Proteinden zengin: Piyaz tarifi

Piyaz, kimi zaman yemeklerin en güzel yancısı kimi zaman da tek başına bir ana yemek. Doyurucu etkisi ve içerdiği yüksek protein sayesinde vegan beslenenlerin de sıklıkla tercih ettiği bir meze. Peki, piyaz nasıl yapılır? diyenler için tarifimizin detaylarını ele alıyoruz, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 14:22
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
2 adet domates
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Kıyılmış maydanoz
Limon suyu
Tuz
Sumak

AŞÇININ NOTU

Piyaz yapmak için kuru fasulyeleri öncesinden hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Böylelikle çok daha pratik şekilde hazırlamanız mümkün.

YAPILIŞI

İlk olarak soğanları ince yarım halka olacak şekilde doğrayın.
Domatesin kabuğunu soyun ve iri küpler halinde kesin.
Haşlanmış fasulyenin suyunu süzün.
Bütün malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. İşte bu kadar!
Afiyet olsun.

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