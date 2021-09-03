Proteinden zengin: Piyaz tarifi

MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
2 adet domates
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Kıyılmış maydanoz
Limon suyu
Tuz
Sumak
AŞÇININ NOTU
Piyaz yapmak için kuru fasulyeleri öncesinden hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Böylelikle çok daha pratik şekilde hazırlamanız mümkün.
YAPILIŞI
İlk olarak soğanları ince yarım halka olacak şekilde doğrayın.
Domatesin kabuğunu soyun ve iri küpler halinde kesin.
Haşlanmış fasulyenin suyunu süzün.
Bütün malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. İşte bu kadar!
Afiyet olsun.