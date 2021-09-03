Proteinden zengin: Piyaz tarifi

Piyaz yapmak için kuru fasulyeleri öncesinden hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Böylelikle çok daha pratik şekilde hazırlamanız mümkün.

YAPILIŞI

İlk olarak soğanları ince yarım halka olacak şekilde doğrayın.

Domatesin kabuğunu soyun ve iri küpler halinde kesin.

Haşlanmış fasulyenin suyunu süzün.

Bütün malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. İşte bu kadar!

Afiyet olsun.