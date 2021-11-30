Rengi de tadı da muhteşem! Vegan tatlı patates çorbası tarifi
Tatlı patates, son yıllarda birçok mutfakta kendisine yer buluyor. Özellikle içeriğindeki bol beta karoten sayesinde gözlerinizi, bağışıklığınızı koruyor. Bu sağlık deposu sebze, aynı zamanda bir lezzetli seçeneklerden biri haline geliyor. Bu sayede menülerinize bir başlangıç yemeği olarak dahil edebilirsiniz. İşte tatlı patates çorbası...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:57Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 12:57
4 Kişilik
Vejetaryen
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
8 tane orta boy kapya biberi
4-5 adet orta boy tatlı patates
Yarım su bardağı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı karabiber
3 litre su
2 tane orta boy soğan
AŞÇININ NOTU
Biberleri kolay soyabilmek için streç filme sarma işlemini atlamayın.
YAPILIŞI
Öncelikle fırını 220 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Kapya biberlerin çekirdeklerini çıkarın. Tatlı patatesleri iri iri olacak şekilde dilimleyin.
Fırın tepsisine aldığınız kapya biberleri ve tatlı patatesleri fırına atın ve 20-25 dakika kadar közleyin.
Bir kabın içine közlenen kapya biberleri alıp streç film sarın. Soğanları yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra tencereye alın ve üzerine yavaş yavaş su ekleyerek pişirin.
Kapya biberlerin kabuğunu soyun ve tencereye atın.
Tatlı patatesleri de tencereye aldıktan sonra 15 dakika kadar kaynamasını bekleyin.
Baharatlarını ekleyin ve biraz karıştırın.
Daha sonra elma sirkesini de ilave edin ve ocağın altını kapatın.
Blender kullanarak çorbanızın pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.