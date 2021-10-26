Şimdi tam zamanı: Brokoli çorbası tarifi

Kış mevsimi deninca akla ilk gelen besinlerden olan brokoli ile vegan brokoli çorbası hazırladık. Süt ilave etmeden de pişirilen çorbaya sebze suyu ekleyerek lezzetini daha çok taçlandırabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:52
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

Bir adet brokoli
Bir adet kırmızı soğan
3 diş rendelenmiş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Bir adet limonun suyu
4 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber


AŞÇININ NOTU

Çorbanın canlı yeşil rengini korumak için brokolileri hafif bir şekilde haşlamalısınız.

YAPILIŞI

Brokolileri çiçeklerine ayırın ve yıkayın.
Soğanı iri parçalar halinde doğrayın ve zeytinyağında hafif bir şekilde soteleyin.
Soğanlar renk değiştirmeye yakın sarımsakları tencereye ekleyin. Sarımsaklar da koku salınca brokolileri de tencereye koyun.
Tencereye sıcak suyu ekleyin. Brokolileri hafif yumuşayana kadar kadar haşlayın. Tencereyi ocaktan alın. İçine limon suyunu tuzu ve karabiberi ekleyin.
Çorbayı blenderdan geçirin. Kıvamı çok yoğun gelirse bir miktar su ekleyerek kaynatma işlemine devam edebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA