Şimdi tam zamanı: Brokoli çorbası tarifi

Brokolileri çiçeklerine ayırın ve yıkayın.

Soğanı iri parçalar halinde doğrayın ve zeytinyağında hafif bir şekilde soteleyin.

Soğanlar renk değiştirmeye yakın sarımsakları tencereye ekleyin. Sarımsaklar da koku salınca brokolileri de tencereye koyun.

Tencereye sıcak suyu ekleyin. Brokolileri hafif yumuşayana kadar kadar haşlayın. Tencereyi ocaktan alın. İçine limon suyunu tuzu ve karabiberi ekleyin.

Çorbayı blenderdan geçirin. Kıvamı çok yoğun gelirse bir miktar su ekleyerek kaynatma işlemine devam edebilirsiniz.