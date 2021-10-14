Şimdi tam zamanı: Zeytinyağlı pırasa tarifi

Sonbahar ve kış mevsiminin gözde sebzesi olan pırasayı zeytinyağlı ve portakallı pişirdik, tadına doyamadık. Siz de pırasa yemeğinin lezzetini ikiye katlamak isterseniz bu pişirme tekniğini denemelisiniz. İşte karşınızda portakallı zeytinyağlı pırasa tarifi...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:54
  • 3 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

4 dal pırasa
2 adet havuç
1/2 çay bardağı pirinç
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet limon suyu
Bir bardak portakal suyu
Tuz

AŞÇININ NOTU

Zeytinyağlı olduğu için yemeği dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak pırasaları kalın halkalar şeklinde doğrayın.
Havuçları da yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra yarım ay şeklinde dilimleyin.
Zeytinyağını tencereye alın ve ısıtın.
Ardından içine havuçları ilave edin ve yaklaşık 5 dakika kadar kavurun.
Sonrasında pırasaları dahil edin ve yaklaşık 2 dakika da bu şekilde soteleyin.
Karışıma pirinci ekleyin. Bir adet limonun suyunu portakal suyu ile karıştırıp tencereye aktarın.
Ocağın altını kısın. Tuzunu da ekledikten sonra 25 dakika kısık ateşte pişirin.

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