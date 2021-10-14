Şimdi tam zamanı: Zeytinyağlı pırasa tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak pırasaları kalın halkalar şeklinde doğrayın.

Havuçları da yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra yarım ay şeklinde dilimleyin.

Zeytinyağını tencereye alın ve ısıtın.

Ardından içine havuçları ilave edin ve yaklaşık 5 dakika kadar kavurun.

Sonrasında pırasaları dahil edin ve yaklaşık 2 dakika da bu şekilde soteleyin.

Karışıma pirinci ekleyin. Bir adet limonun suyunu portakal suyu ile karıştırıp tencereye aktarın.

Ocağın altını kısın. Tuzunu da ekledikten sonra 25 dakika kısık ateşte pişirin.

