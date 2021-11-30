Vegan brownie tarifi: Vegan brownie nasıl yapılır?
Hem lezzetli hem sağlıklı bir brownie tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre! Pratik olması nedeniyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz vegan brownie tarifi, çay ve kahve sohbetlerinize eşlik edecek eşsiz bir lezzet. İşte vegan brownie tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:09Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:10
4 Kişilik
Glutensiz
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
250 gram hurma
100 gram kabuksuz iç badem
100 gram kabuksuz antep fıstığı
1 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi
1 yemek kaşığı keçi boynuzu tozu
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı su
AŞÇININ NOTU
Hurmayı ılık suda beklettiğinizde daha yumuşak bir kıvam elde etmiş olursunuz.
YAPILIŞI
Kurutulmuş hurma ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yaklaşık yarım saat kadar bekletin.
Suyunu süzdürdüğünüz hurmaları, küçük parçalar halinde doğrayın ardından rondoya alın.
Kabuksuz iç bademleri hurma parçalarıyla birlikte rondoda toz haline gelene kadar çekin. Hurma püresinin yoğunluğuna göre kıvamı ayarlamak için suyu ekleyin.
Dark kakao, keçi boynuzu tozu ve pekmezi ekleyip karıştırma işlemini rondoda sürdürün.
Kabuksuz Antep fıstıklarını ayrı bir yerde iri parçalar halinde çekin ya da havanda dövün. Tatlı harcına ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.
Geniş bir tepsi ya da kek kalıbının tabanını streç filmle kapladıktan sonra brownie harcını kalıba yayın. Üzerini düzeltip streç filmle kapladıktan sonra kıvam alması için tatlıyı buzdolabına kaldırın.
Buzdolabında beklettiğiniz brownie'yi dilimleyip servise hazır hale getirin.