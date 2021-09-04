Vegan menemen tarifi

VEGAN MENEMEN TARİFİ NASIL YAPILIR?



Soğanı ince ince doğrayın.Tefolan tavaya bir miktar yağ koyun. Yağ kızınca içine salça ve soğanları ilave edip sotelemeye başlayın.

Rende domatesi, ince halkalar şeklinde doğranmış biberi ve zerdeçal dışında kalan tüm baharatları tavaya ekleyin.

Malzemeleri yaklaşık 10 dakika kavurun. Ardından zerdeçalı ve ufalanmış nohutları ekleyin.

Ocağın altını kısın ve 5 dakika tavanın ağzını kapatarak menemeni pişirin.

Afiyet olsun...