Vegan menemen tarifi

Vegan beslenme tarzını benimseyenler için şahane bir kahvaltı tarifimiz geliyor: Vegan menemen. Sağlıklı ve lezzetli olan vegan menemenin bir diğer özelliği ise uzun süre tok tutması... Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 09:23
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

4 yemek kaşığı haşlanmış nohut
Bir su bardağı rendelenmiş domates
Bir yemek kaşığı domates salçası
2 adet biber
Bir adet küçük soğan
Pul biber
Karabiber
Tuz
Zerdeçal



AŞÇININ NOTU

Kuru nohut yerine tofu da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

VEGAN MENEMEN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğanı ince ince doğrayın.Tefolan tavaya bir miktar yağ koyun. Yağ kızınca içine salça ve soğanları ilave edip sotelemeye başlayın.
Rende domatesi, ince halkalar şeklinde doğranmış biberi ve zerdeçal dışında kalan tüm baharatları tavaya ekleyin.
Malzemeleri yaklaşık 10 dakika kavurun. Ardından zerdeçalı ve ufalanmış nohutları ekleyin.
Ocağın altını kısın ve 5 dakika tavanın ağzını kapatarak menemeni pişirin.
Afiyet olsun...

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA