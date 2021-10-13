Vegan mozzarella peyniri tarifi

Öncelikle küçük bir kavanozun içinde suyu ve salamura tuzunu alıp iyice karıştırın.

Daha sonra robota tapyoka unu, kaju, su, tuz ve sirkeyi alıp kıvam alana dek çekin.

Elde ettiğiniz karışımı sos tenceresine dökün. Orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

İki tatlı kaşığı yardımıyla aldığınız küçük parçayı kaşıktan kaşığa geçirip yuvarlayın ve hazırladığınız salamura suyuna atın.

Tenceredeki bütün karışımı bu şekilde salamura suyuna bulayın.

Daha sonra peynirlerin hepsini salamura suyundan çıkarabilirsiniz.

Peynirleri direkt olarak bu şekilde tüketmeniz mümkündür. Ancak streç film ile sararak buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak istiyorsanız dondurmanız gerekir.