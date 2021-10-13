Vegan mozzarella peyniri tarifi

Evde kendi peynirini yapmak isteyenler için enfes bir mozzarella peynir tarifi sunuyoruz. Özellikle vegan beslenenler için vazgeçilmez bir tarif olacak. Peki vegan mozzarella peyniri nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte enfes vegan mozzarella peyniri tarifi...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:04
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Piknik Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta

MALZEMELER

Yarım su bardağı çiğ kaju,

1 su bardağı su,

1 yemek kaşığı tapyoka unu,

1 yemek kaşığı beyaz sirke,

1 çay kaşığı tuz.

Salamura için;

1 su bardağı su,

1 tatlı kaşığı salamura tuzu.

AŞÇININ NOTU

Peynirleri direkt olarak bu şekilde tüketmeniz mümkündür. Ancak streç film ile sararak buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

YAPILIŞI

Öncelikle küçük bir kavanozun içinde suyu ve salamura tuzunu alıp iyice karıştırın.

Daha sonra robota tapyoka unu, kaju, su, tuz ve sirkeyi alıp kıvam alana dek çekin.

Elde ettiğiniz karışımı sos tenceresine dökün. Orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

İki tatlı kaşığı yardımıyla aldığınız küçük parçayı kaşıktan kaşığa geçirip yuvarlayın ve hazırladığınız salamura suyuna atın.

Tenceredeki bütün karışımı bu şekilde salamura suyuna bulayın.

Daha sonra peynirlerin hepsini salamura suyundan çıkarabilirsiniz.

Peynirleri direkt olarak bu şekilde tüketmeniz mümkündür. Ancak streç film ile sararak buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak istiyorsanız dondurmanız gerekir.

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