Vegan sandviç tarifi: Vegan sandviç nasıl yapılır?

Zamanınız yoksa hızlıca hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir lezzet! Vegan sandviç ile hem zamandan kazanacaksınız hem de öğününüzü az kaloriyle geçireceksiniz. İşte vegan sandviç tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:01
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi
  • 1 küçük havuç
  • Yarım kırmızı soğan
  • Yarım kapya biber
  • Birkaç dal ıspanak
  • 100 gram süzme peynir
  • 50 gram yoğurt
  • Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
  • 2 yemek kaşığı hardal
  • 2 sandviç ekmeği
  • Tuz
  • Toz kırmızı biber
  • Kekik

YAPILIŞI

  • Ay çekirdeklerini tavada yağsız bir şekilde çevirin.
  • Havuçları soyarak rendeleyin.
  • Soğanı ince halka olarak kesin.
  • Ispanağı yıkayarak süzün.
  • Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı ekleyip karıştırın.
  • Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün.
  • Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin.
  • Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin.
  • Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA