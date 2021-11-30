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Vegan sandviç tarifi: Vegan sandviç nasıl yapılır?
Zamanınız yoksa hızlıca hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir lezzet! Vegan sandviç ile hem zamandan kazanacaksınız hem de öğününüzü az kaloriyle geçireceksiniz. İşte vegan sandviç tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021
17:01
Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
17:01
2 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi
1 küçük havuç
Yarım kırmızı soğan
Yarım kapya biber
Birkaç dal ıspanak
100 gram süzme peynir
50 gram yoğurt
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
2 yemek kaşığı hardal
2 sandviç ekmeği
Tuz
Toz kırmızı biber
Kekik
YAPILIŞI
Ay çekirdeklerini tavada yağsız bir şekilde çevirin.
Havuçları soyarak rendeleyin.
Soğanı ince halka olarak kesin.
Ispanağı yıkayarak süzün.
Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı ekleyip karıştırın.
Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün.
Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin.
Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin.
Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.
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