Vegan taco tarifi: Lezzet bombası

Taco, Meksika mutfağının en ikonik yemeklerinden biridir. Dünyanın her yerinde sevilen ve tüketilen bu lezzetli yemek, Meksika kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Tacoların kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, MÖ 1000'li yıllara kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Olmec ve Maya uygarlıklarında, tortillaların içine çeşitli malzemeler konularak tüketildiği bilinmektedir. İspanyollar'ın Meksika'yı fethetmesiyle birlikte, tacolara et, peynir ve biber gibi malzemeler eklenmeye başlanmıştır. Farklı şekilde tüketim alternatifleriyle tüm dünyada sevilen lezzetlerden birine dönüşüyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:46Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:46
4 Kişilik
Vejetaryen
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
Malzemeler
1 kırmızı kapya biber
4-5 parça kurutulmuş domates
2 su bardağı Meksika fasulyesi
1 su bardağı konserve mısır
Sosu için:
1 soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 domates
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı sirke
3-4 dal maydanoz
YAPILIŞI
Kapya biberleri küçük küpler halinde doğrayın.
Kurutulmuş domatesleri ılık suda 15 dakika kadar bekletin.
Fasulyeleri ve mısırı bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın.
Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte soteleyin.
Sarımsağı rendeleyin ve soğanın üzerine ekleyin.
Kurutulmuş domatesleri suyu ile birlikte süzün ve soğan ve sarımsağa ekleyin.
Tuz, karabiber, toz şeker ve sirkeyi ekleyin ve karıştırın.
Fasulye ve mısır karışımını sosa ekleyin ve iyice karıştırın.
Taco ekmeğini alıp üzerine hazırladığınız harçtan ekleyin.
İsteğe göre ek malzemeler ekleyebilirsiniz. Örneğin, avokado, salatalık, marul, peynir, salsa sos vb.