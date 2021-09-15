Ana yemekte ilk sırada: Mantarlı makarna tarifi

Makarna, birbirinden farklı birçok formu ile eşsiz bir menü kurtarıcısı. Farklı yardımcı malzemeler ve soslar ile herkesin damak tadına uygun bir menü çıkarabilirsiniz. Mantar ise makarna ile lezzetli bir uyum sağlıyor. İşte mantarlı makarna tarifi...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:21Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:21
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Yarım paket kelebek makarna
1 paket kestane mantarı (450 gr)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Makarnayı haşlayın ve süzün.
Yanmaz bir tavaya aldığınız yağı biraz ısıtın ve küp doğradığınız soğanları ve mantarları tavaya alın.
Yaklaşık 3 veya 4 dakika kadar yüksek ısıda sotelediğiniz mantar ve soğanlara sarımsakları ilave edin.
Sarımsakları da yaklaşık 30-35 saniye kavurduktan sonra soya sosunu ve bir çay bardağı suyu ekleyin ve pişirmeye devam edin.
Birkaç dakika düşük ısıda pişirdiğiniz bu karışıma baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.