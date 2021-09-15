Ana yemekte ilk sırada: Mantarlı makarna tarifi

Makarna, birbirinden farklı birçok formu ile eşsiz bir menü kurtarıcısı. Farklı yardımcı malzemeler ve soslar ile herkesin damak tadına uygun bir menü çıkarabilirsiniz. Mantar ise makarna ile lezzetli bir uyum sağlıyor. İşte mantarlı makarna tarifi...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:21
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • Yarım paket kelebek makarna
  • 1 paket kestane mantarı (450 gr)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  • Makarnayı haşlayın ve süzün.
  • Yanmaz bir tavaya aldığınız yağı biraz ısıtın ve küp doğradığınız soğanları ve mantarları tavaya alın.
  • Yaklaşık 3 veya 4 dakika kadar yüksek ısıda sotelediğiniz mantar ve soğanlara sarımsakları ilave edin.
  • Sarımsakları da yaklaşık 30-35 saniye kavurduktan sonra soya sosunu ve bir çay bardağı suyu ekleyin ve pişirmeye devam edin.
  • Birkaç dakika düşük ısıda pişirdiğiniz bu karışıma baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.
  • Haşladığınız makarnayı, bu sos ile karıştırın.
  • Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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