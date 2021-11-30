Anne usulü yaprak sarması tarifi: Lokum gibi yaprak sarması nasıl yapılır?

Yaprak sarması, herkesin en sevdiği lezzetlerden biri. Hem vegan hem de vejateryan bir lezzet olması ise birçok insan için uygun bir alternatif haline geliyor. Akşam yemeklerinden çay saatlerine kadar birbirinden farklı öğünde tüketilen bu lezzet, Anadolu'dan tüm dünyaya adını duyuruyor. İşte en iyi yaprak sarmasının sırrı...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 08:54
  • 4 Kişilik
  • Ekonomik Tarif
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

  • 500 gram tokat yaprağı
  • 1 adet limon
  • Zeytinyağı

İç harcı:

  • 2 orta boy kuru soğan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates-biber salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Kırmızı toz biber
  • Nane
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Salamura yaprakları tuzundan iyice arındırmak ve yumuşak olmasını sağlamak için bir gece önceden suya koymalısınız. Suyu belli aralıklarla değiştirerek, yaprağınızı kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Öncelikle salamura yapraklar sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.
  • Geniş bir kabın içerisine soğanlar yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğranır ve üzerine zeytinyağı dökülür.
  • Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir.
  • Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.
  • Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.
  • Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.

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