Anne usulü yaprak sarması tarifi: Lokum gibi yaprak sarması nasıl yapılır?

Öncelikle salamura yapraklar sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.

Geniş bir kabın içerisine soğanlar yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğranır ve üzerine zeytinyağı dökülür.

Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir.

Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.

Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.