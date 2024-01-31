Çiğ köfte tarifi: Mükemmel lezzete dakikalar içinde ulaşacaksınız...
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan çiğ köfte özellikle Adıyaman, Şanlıurfa bölgelerinden çıkan ve büyük bir popülerliğe sahip. . Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde farklı versiyonları bulunan çiğ köfte, en çok Türkiye'de popülerdir. Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da çiğ köfte, önemli günlerde ve kutlamalarda ikram edilir. Örneğin, Şanlıurfa'da bayramlarda, düğünlerde ve sünnetlerde çiğ köfte vazgeçilmez bir yemektir. İşte tam kıvamında çiğ köfte tarifi...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:47Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 08:47
4 Kişilik
Diyet
KahvaltıYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
265 kcal
MALZEMELER
1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
1 su bardağı sıcak su
2 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı isot
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
AŞÇININ NOTU
Çiğ köfteyi yoğururken ellerinizi ıslatmanız, köftenin daha kolay şekillenmesini sağlayacaktır.
Çiğ köfteyi yerken yanında turşu, lahana turşusu, domates ve salatalık gibi sebzelerle servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Derince bir kaba çiğ köftelik bulguru alın ve üzerine sıcak suyu gezdirin.
Bulgur suyunu çekip yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika bekletin.
Bulgur yumuşadıktan sonra içine tuz, isot ve soğanı ekleyip iyice yoğurun.
Bulgura tuz, isot ve soğan ekleyerek yoğurun
Domates salçası, biber salçası, yoğurt, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyunu da ekleyip yoğurmaya devam edin.