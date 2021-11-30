Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için harika bir tarifimiz var: Soslu kavrulmuş nohut! Bu lezzet cipsi aratmıyor şimdiden söyleyelim. İşte deneyen herkesin tam not verdiği soslu kavrulmuş nohut tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:20Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:20
4 Kişilik
Vejetaryen
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
2 konserve nohut
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Pul biber
Tuz
AŞÇININ NOTU
Konserve nohut kullanmak yerine kendiniz de nohut haşlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Konserve nohutları süzgece alın ve durulayın. Nohutlara teker teker minik çentikler atın. Ardından kuruması için bir süre bekleyin.
Geniş bir kabın içinde nohutları yağ ve baharatlar ile harmanlayın. Fırın tepsisine fırın kağıdı koyun ve üzerine nohutları serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 400 derece fırında 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.