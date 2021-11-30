Damak çatlatan vejetaryen lezzet: Soslu kavrulmuş nohut tarifi

Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için harika bir tarifimiz var: Soslu kavrulmuş nohut! Bu lezzet cipsi aratmıyor şimdiden söyleyelim. İşte deneyen herkesin tam not verdiği soslu kavrulmuş nohut tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:20
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

  • 2 konserve nohut
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Pul biber
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Konserve nohut kullanmak yerine kendiniz de nohut haşlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Konserve nohutları süzgece alın ve durulayın. Nohutlara teker teker minik çentikler atın. Ardından kuruması için bir süre bekleyin.
  • Geniş bir kabın içinde nohutları yağ ve baharatlar ile harmanlayın. Fırın tepsisine fırın kağıdı koyun ve üzerine nohutları serpiştirin.
  • Önceden ısıtılmış 400 derece fırında 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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