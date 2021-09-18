Enfes bir vejetaryen lezzet: Acılı ezme tarifi

Ana yemeklerin en lezzetli yancısı acılı ezmeyi restoranlarda yemeye alıştık peki ya bu tadı evde hazırlamaya ne dersiniz? Yapılışı hem kolay hem de aşırı zahmetsiz. İşte acılı ezme tarifi ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 18.09.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 09:36
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

2 adet domates
2 adet sivri biber
3 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Bir çay bardağı limon suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
Nane
Kırmızı biber

AŞÇININ NOTU

Sebzeleri kıyma işlemi için dilerseniz mutfak robotunu kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

ACILI EZME NASIL YAPILIR?
Sivri biberleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.
Domateslerin kabuklarını soyun.
Biberleri ve domatesleri minik minik olacak şekilde doğrayın.
Maydanozları ve kuru soğanları minik minik kıyın.
Sarımsakları rendeleyin.
Derin bir kabın içinde salçayı, zeytinyağını, limon suyunu ve nar ekşisini, tuz ve baharatları ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Geniş bir salata kabında sebzeleri karıştırın ve üzerlerine hazırladığınız sosu ilave edip, harmanlayın.
Afiyet olsun.

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