Enfes bir vejetaryen lezzet: Acılı ezme tarifi

ACILI EZME NASIL YAPILIR?

Sivri biberleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Domateslerin kabuklarını soyun.

Biberleri ve domatesleri minik minik olacak şekilde doğrayın.

Maydanozları ve kuru soğanları minik minik kıyın.

Sarımsakları rendeleyin.

Derin bir kabın içinde salçayı, zeytinyağını, limon suyunu ve nar ekşisini, tuz ve baharatları ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Geniş bir salata kabında sebzeleri karıştırın ve üzerlerine hazırladığınız sosu ilave edip, harmanlayın.

Afiyet olsun.