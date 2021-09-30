Falafel tarifi: Evde falafel nasıl yapılır? Leziz nohut köftesi tarifi
Falafel, aslında çok eski bir yemek olsa da Türk mutfağına yeni giren bir yemektir. Ana maddesi nedeniyle nohut köftesi ya da falafel köftesi olarak bilinen falafel çok sevilen bir yemektir. Falafel tarifi aslında hem karışık hem de kolay bir tariftir. Arap mutfağına ait olsa da daha çok Ortadoğu’da yapılan Lübnan yemeği Falafel, gerek lezzeti gerekse de pişme noktaları ile çok dikkat edilmesi gereken bir yemektir. İşte nohut köftesi falafel tarifi.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:34Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:34
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Falafel köftesi için malzemeler;
1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılıp hazırlanmış).
1 adet soğan (orta boy)
1 çay kaşığı kadar kabartma tozu
Çeyrek demet maydanoz
2 dal taze soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
2 yemek kaşığı un
Falafel sosu yapımı için malzemeler;
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı tahin
2 diş sarımsak
Çeyrek limon suyu
Kızartmak için;
1 su bardağı ayçiçek yağı
AŞÇININ NOTU
• Kızartmak için hazırlayacağınız ayçiçek yağına falafel köftelerinizi atmadan önce yağın iyice kızarmış olmasına dikkat ediniz.
• Dikkat etmeniz gereken diğer nokta ise nohutların haşlanmış olması değil ıslatılmış olmasıdır. Nohutlar haşlanmamalı sadece 1 gece önceden ıslatılmalıdır.
YAPILIŞI
1 gece önceden suda beklettiğiniz nohutları süzün ve rondoya alın. Bir iki tur çalıştırarak nohutları çok hafif çekin.
Hafif çektiğiniz nohutların üzerine doğradığınız soğanı ve 2 diş sarımsağı koyup bir iki tur daha çalıştırın.
Maydanoz ve taze soğanı da ekleyip tüm malzemeleri iyice rondoda çekin.
Hazırlanan karışımı derin bir kaba alıp üzerine baharatları ve unu ekleyip elinizle iyice yoğurun.
Hazırladığınız hamuru streç film ile kapatıp 1 saat buzdolabında bekletin.
Falafel köftesi hamurunuz buzdolabında beklerken sosu hazırlamak için yoğurdu, ufak ufak doğradığınız sarımsağı, tahini, limon suyunu iyice karıştırın ve kıvamlı bir sos elde edin.