Falafel tarifi: Evde falafel nasıl yapılır? Leziz nohut köftesi tarifi

AŞÇININ NOTU

• Kızartmak için hazırlayacağınız ayçiçek yağına falafel köftelerinizi atmadan önce yağın iyice kızarmış olmasına dikkat ediniz. • Dikkat etmeniz gereken diğer nokta ise nohutların haşlanmış olması değil ıslatılmış olmasıdır. Nohutlar haşlanmamalı sadece 1 gece önceden ıslatılmalıdır.