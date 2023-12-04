Falafel tarifi: Lezzetiyle başınızı döndürecek

Falafel, Orta Doğu kökenli bir yiyecektir ve özellikle Arap, İsrail, Türk ve Yunan mutfaklarında popülerdir. Falafel, Orta Doğu'nun sınırlarını aşarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Birçok büyük şehirde, özellikle de büyük göçmen nüfusuna sahip olanlarda, falafel satan sokak satıcıları veya restoranlar bulunabilir. İşte bu sokak lezzetini tam kıvamında evinizde yapmanın tarifi...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 08:40
  • 4 Kişilik
  • Diyet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 35 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)
  • 3 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)
  • Yarım çay bardağı taze kişniş veya maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

  • Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Nohutları blender veya mutfak robotunda iyice ezin.
  2. Rendelenmiş soğanı, rendelenmiş sarımsağı, taze kişnişi veya maydanozu, kimyonu, karabiberi, tuzu, zeytinyağını, unu ve kabartma tozunu ekleyin.
  3. Malzemeleri karıştırın ve homojen bir karışım elde edene kadar blenderdan geçirin.
  4. Karışımı buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.
  5. Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve şekil verin.
  6. Falafelleri susam veya çörek otu ile kaplayabilirsiniz.
  7. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine falafelleri yerleştirin.
  8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

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