Falafel tarifi: Lezzetiyle başınızı döndürecek

Falafel, Orta Doğu kökenli bir yiyecektir ve özellikle Arap, İsrail, Türk ve Yunan mutfaklarında popülerdir. Falafel, Orta Doğu'nun sınırlarını aşarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Birçok büyük şehirde, özellikle de büyük göçmen nüfusuna sahip olanlarda, falafel satan sokak satıcıları veya restoranlar bulunabilir. İşte bu sokak lezzetini tam kıvamında evinizde yapmanın tarifi...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:38Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 08:40
4 Kişilik
Diyet
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
35 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)
3 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)
Yarım çay bardağı taze kişniş veya maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Üzeri için:
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Nohutları blender veya mutfak robotunda iyice ezin.
Rendelenmiş soğanı, rendelenmiş sarımsağı, taze kişnişi veya maydanozu, kimyonu, karabiberi, tuzu, zeytinyağını, unu ve kabartma tozunu ekleyin.
Malzemeleri karıştırın ve homojen bir karışım elde edene kadar blenderdan geçirin.
Karışımı buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.
Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve şekil verin.
Falafelleri susam veya çörek otu ile kaplayabilirsiniz.