Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır?

Yöresel yemekler deyince ilk akla gelen bölgelerden biri Adana’dır. Adana mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan fellah köftesi az malzeme ile yapılmasıyla sıklıkla tercih edilebilir. Bulgur ile yapılan fellah köftesi yoğurt, yoğurtsuz veya salçalı sos ile servis edilir. Tercihe göre irmikle de yapılan fellah köftesi için en pratik ve lezzetli tarifi sizler için hazırladık. İşte Fellah köftesi tarifi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:55
  • 7 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

  • 400 gr köftelik bulgur
  • 400 mililitre sıcak su
  • 1 su bardağı irmik
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
  • Tuz
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı kimyon

Sos için malzemeler:

  • 2 çay bardağı zeytinyağı
  • 6 ya da 7 diş sarımsak
  • Biber salçası
  • 3 büyük domates rendesi
  • Maydanoz
  • Tuz, karabiber

AŞÇININ NOTU

• Yoğurtlu fellah köftesi tarifi için klasik fellah köftesi hamurunu kullanabilirsiniz. • Hazırladığınız fellah köftelerinin üzerine bir kasede çırptığınız yoğurdu dökün. • Yoğurtla soslanmış fellah köftesi üzerine daha önceden hazırladığınız domatesli, salçalı sosu dökün. • Arzuya göre maydanoz da ekleyerek fellah köftesini keyifle yiyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Fellah köftesi için derin bir kap içerisine bulguru koyun ve sıcak suyu ekleyin. Üzerini kapatarak demlemeye bırakın.
  • Bulgurlar şiştikten sonra tahta kaşık yardımı ile karıştırın.
  • İçerisine unu, salçayı, irmiği ve tuzu ekledikten sonra köfte hamurunuzu yoğurun. Yoğurma sırasında da sıcak sudan az az ekleme yapın.
  • Tüm malzemeler iyice karıştıktan ve soğuduktan sonra 1 adet yumurtayı içine ekleyin ve kimyonla birlikte hepsini karıştırarak yoğurun.
  • Hamuru küçük toplara ayırarak şekil verin.
  • Fellah köftelerini haşlamak için bir tencere içine su, tuz ve yağ ekleyerek kaynatın.
  • Kaynayan suyun içerisine köfteleri atın.
  • Köfteler suyun üstüne çıkmaya başlayana kadar haşlama işlemine devam edin.
  • Haşlanan köfteleri bir süzgeç yardımı ile servis tabağına alın.

Fellah köftesi sosu tarifi

  • Fellah köftesi sosu için tavada zeytinyağı ile sarımsakları kavurun.
  • Kokusu çıkan sarımsakların içine salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kavrulan salçaların üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyerek pişirmeye devam edin.
  • Son olarak tuz ile maydanozu ekleyin ve sosun altını kapatın.
  • Fellah köftesi yapımında haşlanan köfteleri bir servis tabağına alın.
  • Üzerine daha önceden hazırladığınız domatesli sosu ekleyerek karıştırın.
  • Ardından servis ederek tüketebilirsiniz.

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