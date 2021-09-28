Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 400 gr köftelik bulgur
- 400 mililitre sıcak su
- 1 su bardağı irmik
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
- Tuz
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı kimyon
Sos için malzemeler:
- 2 çay bardağı zeytinyağı
- 6 ya da 7 diş sarımsak
- Biber salçası
- 3 büyük domates rendesi
- Maydanoz
- Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
• Yoğurtlu fellah köftesi tarifi için klasik fellah köftesi hamurunu kullanabilirsiniz.
• Hazırladığınız fellah köftelerinin üzerine bir kasede çırptığınız yoğurdu dökün.
• Yoğurtla soslanmış fellah köftesi üzerine daha önceden hazırladığınız domatesli, salçalı sosu dökün.
• Arzuya göre maydanoz da ekleyerek fellah köftesini keyifle yiyebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Fellah köftesi için derin bir kap içerisine bulguru koyun ve sıcak suyu ekleyin. Üzerini kapatarak demlemeye bırakın.
- Bulgurlar şiştikten sonra tahta kaşık yardımı ile karıştırın.
- İçerisine unu, salçayı, irmiği ve tuzu ekledikten sonra köfte hamurunuzu yoğurun. Yoğurma sırasında da sıcak sudan az az ekleme yapın.
- Tüm malzemeler iyice karıştıktan ve soğuduktan sonra 1 adet yumurtayı içine ekleyin ve kimyonla birlikte hepsini karıştırarak yoğurun.
- Hamuru küçük toplara ayırarak şekil verin.
- Fellah köftelerini haşlamak için bir tencere içine su, tuz ve yağ ekleyerek kaynatın.
- Kaynayan suyun içerisine köfteleri atın.
- Köfteler suyun üstüne çıkmaya başlayana kadar haşlama işlemine devam edin.
- Haşlanan köfteleri bir süzgeç yardımı ile servis tabağına alın.
Fellah köftesi sosu tarifi
- Fellah köftesi sosu için tavada zeytinyağı ile sarımsakları kavurun.
- Kokusu çıkan sarımsakların içine salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kavrulan salçaların üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyerek pişirmeye devam edin.
- Son olarak tuz ile maydanozu ekleyin ve sosun altını kapatın.
- Fellah köftesi yapımında haşlanan köfteleri bir servis tabağına alın.
- Üzerine daha önceden hazırladığınız domatesli sosu ekleyerek karıştırın.
- Ardından servis ederek tüketebilirsiniz.