Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Yoğurtlu fellah köftesi tarifi için klasik fellah köftesi hamurunu kullanabilirsiniz. • Hazırladığınız fellah köftelerinin üzerine bir kasede çırptığınız yoğurdu dökün. • Yoğurtla soslanmış fellah köftesi üzerine daha önceden hazırladığınız domatesli, salçalı sosu dökün. • Arzuya göre maydanoz da ekleyerek fellah köftesini keyifle yiyebilirsiniz.