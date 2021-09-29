Fırında beşamel soslu karnabahar graten tarifi: Fırında karnabahar nasıl yapılır?

Beşamel Sos Malzemeleri ise:
Öncelikle karnabaharlarımızı yemeklik küçük parçalara ayırarak, az miktarda tuz ile birlikte haşlıyoruz.
Tereyağ ve sıvı yağımızı, beşamel sos yapımı için küçük bir tencereye atıyor ve ısıtıyoruz.
Unumuzu da ilave ederek kavuruyoruz.
Unun kavrulduğunu kokusunun çıkmasından anlayabiliriz. Kavrulan un üzerine 1, 5 su bardağı süt ilave ediyoruz.
Bir çırpıcı yardımı ile hızlıca çırparak tencerede hiç topak kalmamasını sağlıyoruz. Tuz ve karabiberimizi de ekliyor, kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz.
1-2 dk kaynattıktan sonra, artık ocaktan alabiliriz.
Suyu süzülen karnabaharlarımızı yağlanmış fırın kabına alıyor ve üzerine daha önce hazırlamış olduğumuz beşamel sosu ilave ediyoruz.Karnabaharlarımızı beşamel sosa bulamanın ardından, üzerine kaşar peyniri rendesi serpiyor ve, 180 derecede ısınmış olan fırınımızda üzeri kızarana dek pişiriyoruz.