Fırında beşamel soslu karnabahar graten tarifi: Fırında karnabahar nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Fırında beşamel soslu karnabaharınıza eğer arzu ederseniz, garnitür gibi malzemeler de ekleyebilir ve bunları beraber pişirebilirsiniz. • Sindirim konusunda problem yaşamamak için ve karnabaharlarımızın renklerinin beyaz kalması için, öbekler şeklinde ayırdığımız karnabaharlarınızı unlu suda haşlayabilirsiniz. Bu haşlamanın sonunda un köpürdüğü zaman ve tereyağı kızdığı zaman, beşamel sosu hazırlamak için azar azar soğuk süt ekleyebilirsiniz.