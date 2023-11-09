Hafif ve leziz: Kabak graten tarifi

Tadı son derece hafif ama bir o kadar da lezzet dolu yemek hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik bir o kadar da sağlıklı. Kabakların içerdiği lif, vitamin ve mineral zenginliğiyle sofranıza sağlık katarken, kabak dilimlerinin süt ve peynirle birleşimiyle lezzet şöleni yaşatıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:14
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet kabak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Kabakların yumuşaması ve sosun çekmesi için grateni yeterince pişirmek önemlidir. Fırında kabaklar yumuşayıp üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi fırınınıza ve kabak dilimlerinin kalınlığına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle zaman zaman kontrol ederek pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp kabuklarını soyun ve ince dilimler halinde kesin. Daha sonra kabak dilimlerini tuzlu suda 5 dakika kadar bekletin. Bu işlem kabakların suyunu salmasına yardımcı olacak ve daha sonra sulu bir kabak graten elde edeceksiniz. Ardından kabakları suyunu süzmek için bir süzgece alın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin. Eritilmiş tereyağına unu ekleyip kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun. Un kokusu çıktıktan sonra yavaş yavaş sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak koyu bir sos elde edene kadar pişirin. Sosunuz kıvamlandığında tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karıştırarak sosu ocaktan alın.

Bir fırın kabını ya da borcamı tereyağı ile yağlayın. Kabak dilimlerini fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız beyaz sosun yarısını dökün. Ardından rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını kabakların üzerine serpiştirin. Kalan kabak dilimlerini tekrar üst üste yerleştirin ve kalan beyaz sosu üzerine dökün. Son olarak kalan rendelenmiş kaşar peynirini kabak gratenin en üstüne serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabak grateni üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kabaklar yumuşayıp sosu çekince fırından çıkarabilirsiniz.

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