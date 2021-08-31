Hem doyurucu hem lezzetli! Vejetaryen lazanya tarifi

MALZEMELER
<ul>
<li>10 adet lazanya yaprağı</li>
</ul>
<p>İç harç için:</p>
<ul>
<li>1 adet orta boy patates</li>
<li>1 adet büyük boy soğan</li>
<li>1 adet büyük boy kabak</li>
<li>2 adet çarliston biber</li>
<li>1 adet kapya biber</li>
<li>300 gram mantar </li>
<li>4 adet orta boy domates</li>
<li>Çeyrek çay bardağı zeytinyağı</li>
<li>1 diş sarımsak</li>
</ul>
<p>Beşamel sos için:</p>
<ul>
<li>4 çay bardağı süt</li>
<li>1 yemek kaşığı tereyağı</li>
<li>4 tepeleme yemek kaşığı un</li>
<li>1 tatlı kaşığı tuz</li>
<li>1 çay kaşığı karabiber</li>
<li>1, 5 tatlı kaşığı tuz</li>
<li>1, 5 tatlı kaşığı toz biber</li>
<li>1 tatlı kaşığı kuru fesleğen</li>
<li>1 tatlı kaşığı kekik</li>
<li>Yarım tatlı kaşığı nane</li>
<li>Yarım çay kaşığı kimyon</li>
</ul>
AŞÇININ NOTU
Farklı sebzeleri de tarifte deneyebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Patatesleri minik küpler şeklinde kestikten sonra 15 dakika kadar haşlayın.
- Uygun bir tencereye soğanı, kapya biberi ve çarliston biberleri minik küpler halinde keserek koyun. Bir diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.
- Üzerine çeyrek çay bardağı zeytinyağını ilave edip diriliklerini kaybedene kadar büyük boy ocakta orta ateşte soteleyin.
- Soğan ve biberler sotelenirken kabakları minik küpler halinde keserek tencereye ilave edip karıştırıyoruz.
- Mantarları iyice yıkayıp saplarından ayırıyoruz ve dilimler halinde kesip ortadan bir kez daha kesip boyutunu küçültüp tencereye ilave edin.
- Domatesleri kabuklarını soyup minik küpler şeklinde kesiyoruz. Geri kalan 1 adet domatesi rondoda sıvı kıvama gelene kadar çekip tüm domatesleri tencereye ilave ediyoruz.
- Baharatlarını da ilave edip karıştırıyoruz ve suyunu tamamen çekene kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz.
- Bu sırada haşlanan patatesleri süzüp ılımaya bırakıyoruz.
- İç harç piştiğinde haşlanan patatesleri de harca ekleyip karıştırıyoruz ve beşamel sos yapımına geçin.
- Tereyağını eritip unu ilave edin. Sütü de ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.Kıvam alan sosa tuz ve karabiberini ilave edin.
- Küçük boy kare borcamın zeminine bir tatlı kaşığı zeytinyağı döküp fırça yardımıyla yayın.
- 2 adet lazanya yaprağını yan yana koyup üzerine beşamel sosu sürün.Beşamel sosun üzerine iç harçtan yayıyoruz.
- Lazanya yaprağı, beşamel sos, iç harç sıralamasıyla toplam 4 kat olacak şekilde malzemeyi bölüştürerek katları dizin.
- En üste koyduğumuz lazanya yapraklarının üzerine beşamel sostan koyup dilim kaşarları yerleştirin.
- 190 derece önceden ısıtılmış fanlı fırının orta katında yaklaşık 20 dakika pişirin.Deneyenlere afiyet olsun.
- Sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.