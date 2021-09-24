Hem kahvaltı hem ana öğün: Patates röşti tarifi

Almanya ve İsviçre mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patates röşti, eşsiz lezzeti ve pratik yapımı sayesinde sofralarınızı şenlendirecek. Her yaştan insanın sevdiği favori sebzelerden biri olması sayesinde hem patatesin tadı, hem de peynir ve sebzelerle buluşması, onu en lezzetli tariflerden biri yapıyor. İşte patates röşti tarifi...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:36Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:39
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam YemeğiKahvaltıYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
3 adetpatates (haşlanmış, rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet kapya biber (doğranmış)
1 adet yeşil biber (doğranmış)
AŞÇININ NOTU
Patateslerin çok fazla değil, rendelenecek kıvamda haşlanmasına dikkat edin.
YAPILIŞI
Patatesleri kaynar suya alın ve dış katmanı yumuşayana kadar pişirin.
Haşlanmış patatesleri rendeleyin.
Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile biberleri soteleyin.
1 yemek kaşığı tereyağı ile yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin.
Üzerine biber karışımını ve kaşar peynirini ekleyin. Üzerine ise kalan patatesin yarısını ekleyin ve düzleştirin.
Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin.
Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin.