Hem lezzetli hem sağlıklı: İstiridye mantarı kavurması tarifi

Ana yemeklerin yanına enfes bir sıcak atıştırmalık tarifi ile karşınızdayız: İstiridye mantarı kavurması! Tadına bakan herkesten tam not alan istiridye mantarı kavurması ile davet sofralarınızı da çeşitlendirebilirsiniz. Üstelik yapılışı da son derece basit...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 09:54
  • 2 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

450 gram istiridye mantarı
3 yemek kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
Bir adet kuru soğan
Çeşitli baharatlar
Tuz

AŞÇININ NOTU

Mantarları suyunu salıp çekene kadar pişirdikten sonra tereyağını ilave edebilirsiniz.

YAPILIŞI

İstiridye mantarlarını dilediğiniz gibi doğrayın fakat aşırı küçük doğramamaya özen gösterin.
Soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayın. Tavaya az bir miktat sıvı yağ dökün ve soğanları kavurun.
Pembeleşen soğanların üzerine mantarları ilave edin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edin.
Mantarlar suyunu çektikten sonra tavaya teryapını, ince ince doğranmış sarımsaklayı ekleyin.
Tüm malzemeleri yüksek ateşte harmanlayın. Yaklaşık 5 dakika sonra tuzu ve baharatlarını ekleyin. Afiyet olsun...

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA