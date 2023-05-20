Hem lezzetli hem sağlıklı: İstiridye mantarı kavurması tarifi

YAPILIŞI

İstiridye mantarlarını dilediğiniz gibi doğrayın fakat aşırı küçük doğramamaya özen gösterin.

Soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayın. Tavaya az bir miktat sıvı yağ dökün ve soğanları kavurun.

Pembeleşen soğanların üzerine mantarları ilave edin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edin.

Mantarlar suyunu çektikten sonra tavaya teryapını, ince ince doğranmış sarımsaklayı ekleyin.

Tüm malzemeleri yüksek ateşte harmanlayın. Yaklaşık 5 dakika sonra tuzu ve baharatlarını ekleyin. Afiyet olsun...