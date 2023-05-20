Hem lezzetli hem sağlıklı: İstiridye mantarı kavurması tarifi

MALZEMELER
450 gram istiridye mantarı
3 yemek kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
Bir adet kuru soğan
Çeşitli baharatlar
Tuz
AŞÇININ NOTU
Mantarları suyunu salıp çekene kadar pişirdikten sonra tereyağını ilave edebilirsiniz.
YAPILIŞI
İstiridye mantarlarını dilediğiniz gibi doğrayın fakat aşırı küçük doğramamaya özen gösterin.
Soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayın. Tavaya az bir miktat sıvı yağ dökün ve soğanları kavurun.
Pembeleşen soğanların üzerine mantarları ilave edin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edin.
Mantarlar suyunu çektikten sonra tavaya teryapını, ince ince doğranmış sarımsaklayı ekleyin.
Tüm malzemeleri yüksek ateşte harmanlayın. Yaklaşık 5 dakika sonra tuzu ve baharatlarını ekleyin. Afiyet olsun...