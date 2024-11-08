Hem sağlıklı hem de çok tatlı: Chia puding tarifi

Sağlıklı bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik yapımı sadece 5 dakika ve doyum olmaz bir aroması var... Deneyen herkes bu sağlıklı pudingi çok sevecek. Dilerseniz kahvaltı olarak tüketebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:57

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal, akçaağaç şurubu veya agave
1 çay kaşığı vanilya özütü
Üzeri için meyve

HAZIRLANIŞI

Orta boy bir kâsede, sütü ve tatlandırıcıyı karıştırın. Tatlandırıcı olarak bal, akçaağaç şurubu veya agave kullanabilirsiniz. Karışıma daha yoğun bir aroma katmak isterseniz, vanilya özütü de ekleyebilirsiniz.

Sıvı karışımın içine chia tohumlarını ekleyin. Tohumlar sıvıyı çekeceği için pudingin yoğunlaşmasını sağlayacak. Chia tohumlarının topaklanmasını önlemek için karışımı iyice karıştırın. 5 dakika bekleyin ve tekrar karıştırın. Bu, tohumların sıvıyı eşit şekilde emmesine yardımcı olur.

Karışımı ağzı kapalı bir kaba koyarak buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen gece boyunca bekletin. Bu süre sonunda chia tohumları sütü tamamen emerek jel kıvamına gelecek ve puding oluşacak. Puding kıvamına geldikten sonra, üstünü meyveler, kuru yemişler veya çikolata parçalarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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