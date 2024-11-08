Hem sağlıklı hem de çok tatlı: Chia puding tarifi

4 yemek kaşığı chia tohumu1 su bardağı süt1 tatlı kaşığı bal, akçaağaç şurubu veya agave1 çay kaşığı vanilya özütüÜzeri için meyve

Orta boy bir kâsede, sütü ve tatlandırıcıyı karıştırın. Tatlandırıcı olarak bal, akçaağaç şurubu veya agave kullanabilirsiniz. Karışıma daha yoğun bir aroma katmak isterseniz, vanilya özütü de ekleyebilirsiniz.



Sıvı karışımın içine chia tohumlarını ekleyin. Tohumlar sıvıyı çekeceği için pudingin yoğunlaşmasını sağlayacak. Chia tohumlarının topaklanmasını önlemek için karışımı iyice karıştırın. 5 dakika bekleyin ve tekrar karıştırın. Bu, tohumların sıvıyı eşit şekilde emmesine yardımcı olur.

Karışımı ağzı kapalı bir kaba koyarak buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen gece boyunca bekletin. Bu süre sonunda chia tohumları sütü tamamen emerek jel kıvamına gelecek ve puding oluşacak. Puding kıvamına geldikten sonra, üstünü meyveler, kuru yemişler veya çikolata parçalarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!