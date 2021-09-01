Herkesin vazgeçilmezi: Etsiz kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye, hem besleyici içeriği hem de lezzetli bir yemek alternatifi olması nedeniyle birçok kişinin en sevdiği yemekler arasında bulunuyor. Etsiz kuru fasulye ise baklagillerin tüm lezzetini tek seferde almanızı sağlıyor. İşte etsiz kuru fasulye tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:51
  • 6 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

  • 500 gr kuru fasulye
  • 1 sivri biber
  • 1 kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Pul biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı toz biber
  • Zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Fasulyeyi haşlanmış olarak kulllanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Fasulyeyi geceden ıslatın sabah süzün ve önden 25-30 dk haşlayın. Haşlanırken üstündeki köpükleri toplayarak gazını almış olursunuz. Süzün yıkayın ve bekletin.
  • Tencereye doğradığınız soğan ve biberleri ekleyin ve kavurun.
  • Ardından salçaları ve baharatları ekleyin ve süzdüğünüz fasulyeyi yapın.
  • Üzerini geçecek kadar su ekleyin.
  • Kaynadıktan sonra altını kısın ve fasulyeler özdeşleşene kadar pişirin.
  • Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA