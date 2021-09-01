Herkesin vazgeçilmezi: Etsiz kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye, hem besleyici içeriği hem de lezzetli bir yemek alternatifi olması nedeniyle birçok kişinin en sevdiği yemekler arasında bulunuyor. Etsiz kuru fasulye ise baklagillerin tüm lezzetini tek seferde almanızı sağlıyor. İşte etsiz kuru fasulye tarifi...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:51Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:51
6 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
500 gr kuru fasulye
1 sivri biber
1 kuru soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Pul biber
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı toz biber
Zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
Fasulyeyi haşlanmış olarak kulllanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Fasulyeyi geceden ıslatın sabah süzün ve önden 25-30 dk haşlayın. Haşlanırken üstündeki köpükleri toplayarak gazını almış olursunuz. Süzün yıkayın ve bekletin.
Tencereye doğradığınız soğan ve biberleri ekleyin ve kavurun.
Ardından salçaları ve baharatları ekleyin ve süzdüğünüz fasulyeyi yapın.
Üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Kaynadıktan sonra altını kısın ve fasulyeler özdeşleşene kadar pişirin.