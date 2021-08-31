İçli köftenin en lezzetlisi! Ispanaklı içli köfte tarifi
İçli köfte, klasik tarifinda genellikle kıymayla yapılsa da aslında bazı yörelerde ıspanaklı yapılarak farklı bir lezzet yakalanmış durumda. Sizler de bu lezzeti deneyerek hem kendiniz hem de sevdikleriniz için muhteşem bir vejetaryan menü çıkarabilirsiniz. İşte ıspanaklı içli köfte tarifi...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:15Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:15
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Zor
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
<p>Malzemeler</p>
<ul>
<li>3 su bardağı ince bulgur</li>
<li>1 yumurta</li>
<li>4 yemek kaşığı un</li>
<li>Tuz</li>
<li>Karabiber</li>
</ul>
<p>İçi için</p>
<ul>
<li>200 gram beyaz peynir</li>
<li>1 demet ıspanak</li>
<li>2 soğan</li>
<li>3 yemek kaşığı tereyağı</li>
<li>Karabiber</li>
<li>Tuz</li>
</ul>
<p>Kızartmak için</p>
<ul>
<li>Ayçiçek yağı</li>
</ul>
<p>Üzeri için</p>
<ul>
<li>Yoğurt</li>
<li>1 tatlı kaşığı pul biber</li>
</ul>
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Hamuru yoğurmak için yoğurma kabına yarma, köftelik,bulgur,un ve tuzu koyup karıştırın.
Üstüne 1 su bardağı sıcak suyla ıslatıp üzeri kapalı yarım saat dinlendirelim.
Doğradığınız soğanları biraz kavurduktan sonra ıspanakları ekleyin ve küçülene kadar pişirin.
Tuz ve baharat koyup karıştırın ve ardından peynir ekleyin.
Soğumaya bırakın.İç harç iyice soğurken hamurunuzu yapabilirsiiz.
Yarım saat kadar dinlenen yarma,un, bulgur karışımına azar azar su ilave edip hamur haline getirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça alıp içli köftelerimizi oyun ve içine ıspanağı koyup kapatın.
Tüm köfteler bittikten sonra derin bir tencerede kızgın yağda köfteleri kızartalım.
İsterseniz üzerin tereyağlı ve salçalı sos yaparak servis yapabilirsiniz.