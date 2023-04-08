Kabak mücver tarifi: Dakikalar içinde hazır lezzet şöleni
Mücver, çay saatlerinden yemek davetlerine en iyi eşlikçilerden biri olarak sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Hemen herkesin sevdiği bu tarifi dakikalar içinde hazırlayabilir, sofralarınızda yer açabilirsiniz. İşte en iyi mücver lezzetine ulaşacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:39Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:39
4-6 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam YemeğiEv PartisiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
145 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
3 adet kabak
Yarım su bardağı un
2-3 dal yeşil soğan
Yarım demet maydanoz
Bir tutam dereotu
Tuz
Karabiber
Pul biber
YAPILIŞI
Kabakları soyarak rendeleyin. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu çok ince olacak şekilde doğrayın.
Yumurtaları derince bir kaba aldıktan sonra içerisine. Üzerine un, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın. Ardından suyunu iyice sıktığınız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu ekleyerek karıştırın.
Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alın ve kabak karışımından bir kaşık dökün, çevirerek kızartın. Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alın.
Mücverleri ister sıcak, isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz.