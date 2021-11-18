Kıymasız Sulu Köfte Tarifi: Kıymasız Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Sulu köfte her zaman kıymalı olmak zorunda mı? Hayır değil. Kafamızda kalıplaşmış tariflerin dışına çıkmanın zamanı geldi. Kıymasız sulu köfte tarifi, kıyma ile yaptığımız sulu köfte yemeklerinden hem daha lezzetli hem de daha pratik. Yapılışı aslında kıyma ile yapılan sulu köftelerden daha zordur çünkü köfte ile olan tariflerde köftenin tutması çok daha kolaydır. Kıymasız sulu köfte malzemelerinde o yüzden her detaya özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. Tarifin detaylarını okuduğunuzda hem ağzınızı sulandıracak hem de yapmak için sabırsızlanacaksınız. İşte kıymasız sulu köfte tarifi...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:18Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 13:18
4 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
Köfte için;
2 su bardağı köftelik bulgur
2 çorba kaşığı irmik
4 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz, karabiber
Bulguru ıslatmak için 1,5-2 su bardağı sıcak su
Yemek için;
2 yemek kaşığı salça
1 adet orta boy soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet patates
1 avuç maydanoz
4-5 bardak Sıcak su
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
Arzuya göre üzerine tereyağı eriterek döküp servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yemeğinizi yapmaya öncelikle köftelerinizi hazırlayarak başlayın. Derin bir tencereye bulguru koyun ve üzerine baharatları ekleyin. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyip bulguru ıslanmaya bırakın. Bulgurun ıslanma süresi ortalama 45 dakika olmalıdır.
Bulgurunuz ıslanırken soğan ve sarımsakları rondodan geçirin ve köftenize koymak için hazır bekletin.
Dinlenen bulgurunuza yumurta, un, irmik, soğan ve sarımsağı ekleyin ve yoğurun.
Yaklaşık 20-25 dakika boyunca yoğurun. Köfteniz yuvarlanma kıvamına gelene kadar yoğurulması önemli. Dikkat etmeniz gereken nokta özellikle bu.
Yuvarlanma kıvamına gelen köftelerinizi elinizi ara ara ıslatarak fındık büyüklüğünde yuvarlayınız ve hafif un serpiştirilmiş tepside yan yana dizin. Tüm köfte hamurunuz bitene kadar yuvarlamaya devam edin ve köftelerinizi dinlenmeye bırakın.
Köfteleriniz dinlenirken yemeğin ana malzemelerini oluşturun. Yemek için soğanlarınızı yemeklik doğrayın ve patatesleri de yemeklik doğrayın.
Öncelikle soğanlarınızı yarım çay bardağı sıvı yağda soteleyiniz ve soğanlarınızın yanına salçayı da ekleyip beraber soteleyin.
Soğanlarınız biraz kavrulduktan sonra patateslerinizi ekleyip üzerine kıvamını istediğiniz gibi sıcak su ekleyin.
Yemeğiniz kaynamaya başlayınca içine köftelerinizi de koyup pişirmeye bırakın.
Patatesleriniz ve köfteleriniz istediğiniz kıvama gelince altını kapatın.
İnce ince kıydığınız maydanozlarınızı da altını kapattıktan sonra yemeğinize ekleyin ve sıcak servis edebilirsiniz.